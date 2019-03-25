Yenilmekten bıkmayan Kılıçdaroğlu şimdi de batıl inançlara bel bağladı

Her girdiği seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye karşı zafer elde etmek için batıl inançlara bel bağladı.

Dilek tuttu, bileklik bağladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kazanmak için son çareyi gittiği Kırklareli'de verilen marteniçka bilekliğinde buldu. Kılıçdaroğlu, bir Balkan geleneği olarak bilekliği taktı ve leylek aramaya başladı. Rivayete göre; marteniçka bilekliği takan kişi bir dilek tutuyor, leyleği gördüğünde ise dileği kabul olacak anlamına geliyor ve bilekliği çıkarıyor.

Bileklik çıktı

Düne kadar gittiği programlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilekliği, sol bileğinde gömleğinin manşeti altından gözüküyordu, Kılıçdaroğlu'nun dün çekilen görüntülerinde ise bileklik görülmedi.

Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 9 seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, başka bir konuda dilek tuttu mu bilinmez ama seçimleri kazanmak istediği kesin.