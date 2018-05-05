Kılıçdaroğlu Meral Akşener ve Muharrem İnce'den intikamını aldı

Sabag gazetesi yazarı Salih Tuna,, kalemea aldığı yazısında CHP'nin cumhurbaşkanı adayını değrlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi aday göstermekle, çatı aday projesinide oyunbozanlık yapan Meral Akşener'den ve kendisini uzun zamandır muhalif olan Muharrem İnce'den intikam aldığını söyleeyen Tuna, "Zaten, Muharrem İnce'yi bitirmeyi kafasına koymasa neden aday göstersin?" dedi.

İŞTE TUNA'NIN İLGİLİ YAZISI:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir sözüne güvenilmez; fırıldak Kemal'dir," demiş Yalçın Küçük.

Uçuktur kaçıktır, dengesizdir tamam da, bu sözünde yerden göğe kadar haklıdır.

Gerçekten de güvenilmez Baykemal'e.

Ben bir kez güvendim, felaket yanıldım.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hakkında yaptığı tarif herkesin aklına İlhan Kesici ve Abdüllatif Şener'i getirdi.

Baykemal tuttu, Muharrem İnce'yi aday gösterdi.

E hani ekonomiden anlayan biri olacaktı.

***

Baykemal neden böyle yaptı? Bir taşla kuş sürüsü mü vurmak istedi yoksa görev süresi (son kullanma tarihi) mi bitti?

Öncelikle "kuş sürüsü" ifadesiyle neyi murat ettiğimi dilim döndüğünce anlatayım:

Malumunuz, Abdullah Gül'ü "çatı adayı" göstermeyi çok istemişti.

Ne ki, bu uğurda şak diye 15 milletvekilini bahşettiği Akşener "oyunbozanlık" yaptı.

Baykemal de ilk fırsatta intikamını aldı.

Nasıl mı?

Nasıl olacak, İnce'yi aday gösterdi işte.

Biliyorsunuz, Akşener'in partisine CHP'den çok ciddi oy akışı vardı. İnce'yi aday göstermekle bu akışı durdurmakla kalmayacak bir miktar da tersine çevirmiş olacak.

Sadece Akşener'den intikamını almadı.

İnce'den de alacak...

Boşuna mı bir taşla kuş sürüsü katliamı diyorum.

***

Önce "öğretmen" güzellemesiyle övüp sonra da kara tahtanın önüne ilk mektep öğrencisi çağırırcasına, "Muharrem İnce gel bakalım buraya" derken nasıl da bıyık altından gülüyordu, görmediniz mi?

Zevkten dört köşeydi Baykemal.

"Sen miydin Erdoğan'a 8 kez yenildin diyerek beni aşağılamaya çalışan, hadibakalım görelim boyunu" der gibiydi.

Mustafa Sarıgül'ün siyasi hayatını da böyle bitirmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı gösterdiği Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı'ndan da olmuştu.

Zaten, Muharrem İnce'yi bitirmeyi kafasına koymasa neden aday göstersin?

Kendisinin CHP genel başkanlığına layık görmediği adamı, bu millet nedencumhurbaşkanı yapsın?!

Baykemal'i yabana atmayın sakın.

CHP gibi cadı kazanı mesabesindeki bir partide 8 seçim kaybedip koltuğunu korumak öyle her yiğidin harcı değildir.

Diyeceksiniz ki, sanki koltuğunu kendi mi koruyor, kaset kumpasıyla kimler getirdiyse öyle de koruyorlar.

Ben de bunun için "görev süresi mi doldu" dedim ya işte.

Mümkündür; vakit tamam oldu, koltuğu devret talimatı gelmiştir.

Çünkü...

Muharrem İnce seçim sonrasına yatırıma uygundur; Okyanus ötesinin kaos politikasına.

Nihayetinde, daha aday olur olmaz, "iftiranın daniskasını yaparım" diyebilen bir insandan söz ediyoruz.

Kaosun daniskasına şimdiden hazır olsun!