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Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen 'kedicikler'

Adnan Oktar'ın 'kedicik' olarak adlandırılan kadın müridlerinin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından makamında kabul edildiği ortaya çıktı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:49
Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen 'kedicikler'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dün operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde 235 şüpheliye yönelik gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 200'e yaklaştı.

İLK SİYASİ GÖRÜŞME KILIÇDAROĞLU İLE OLMUŞTU

"Adnan Oktar'ın kedicikleri" siyasilere başlattıkları seyahat turlarında ilk adresleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu.

PAYLAŞTIKTAN SONRA SİLDİ

Adnan Oktar'ın en gözde kediciklerinden biri olan Gülşah Güçyetmez de, görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştıktan kısa süre sonra silmesi dikkat çekmişti.

Ensonhaber

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:49
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