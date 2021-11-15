Bay Kemal'in dönüşleri baş döndürüyor

Eylem ve söylemlerinde hiçbir tutarlılık olmayan, ağzından çıkan bir lafı ertesi gün bizzat kendisi yalanlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine baltayı taşa vurdu. Din karşıtı isimleri CHP’nin en kritik noktalarına getiren kendisi değilmiş gibi, partisinin geçmişte dindar insanlara haksızlıklar yaptığını, bu sebeple söz konusu kesimle helalleşeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu’nun, geçtiğimiz mayıs ayında “helalleşme”yi “beyhude bir çaba" olarak nitelendirdiği ortaya çıktı. Bay Kemal’in, Halk TV’de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pandemide zor günler geçiren vatandaştan ‘helallik’ istemesi üzerine “Helalleşme olayı sadece insanları avutmak, duygularını sömürmek amacıyla yapılan beyhude bir çabadır” dediği belirlenirken, söz konusu ikiyüzlü tavrı eleştiren vatandaşlar “Kemal Bey’e neden ‘çarkçı Kemal’ denildiği herhalde şimdi daha iyi anlaşılıyordur” tespitini yaptı.

Defalarca çark etmişti

Bilindiği gibi, Kılıçdaroğlu daha önce de "helalleşme" örneğindeki gibi defalarca çark etmişti. Örneğin anadilde eğitim konusunda önerisi olmadığını söyleyen CHP Genel Başkanı, sonrasında ise anadilde eğitimi savunmuştu.

5 Nisan 2017'de ise "Ne diyorlardı, 'Münbiç'e gireceğiz', gir kardeşim. 'Rakka'ya gireceğiz diyorlardı', girdiler mi?" diye soran Bay Kemal, aynı gün "Şu Suriye’nin içine karışmayın kardeşim. Suriye’ye müdahale etmeyin kardeşim" ifadelerini kullanarak, yine kendisine ait olan "en kısa sürede çark etme" rekorunu geliştirmişti. Kılıçdaroğlu ayrıca 12 Mart 2017 tarihinde Hollanda ile Türkiye arasındaki krizde hükümete destek vereceklerini belirterek "Hükümete açık çağrıda bulunuyorum. Eğer bir bakanımızı ülkeye almıyorlarsa, Hollanda ile her türlü ilişkiyi askıya alın. Her türlü desteği vereceğiz." çıkışında bulunmuş, ancak bir gün sonrasında "Hollanda ile krizin çözülmesi için devlet aklının hakim olması lazım. ‘Ben asarım ben keserim’ ile bu kriz çözülmez" diyerek sözünden dönmüştü.