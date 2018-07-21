Kemal Kılıçdaroğlu kurultay için masaya yumruğunu vurdu | CHP son dakika seçimli kurultaya mı gidiyor?

24 Haziran seçimleri sonrası CHP'de kazanlar kaynamaya devam ediyor. Muharrem İnce taraftarları ile Genel Merkez arasında kılıçlar çekildi. Muhalif kanat kurultay için imza toplamaya devam ederken, Kılıçdaroğlu'dan son dakika kurultay açıklaması geldi. Peki Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı toplayacak mı? CHP'de kurultay için kaç imza toplandı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" dedi

İMZA SAYISI 600 OLDU

CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. Kurultay yapılmasını isteyen Parti Meclisi (PM) üyelerinden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, şu ana kadar toplanan imzaların 600'ü bulduğunu söyledi. Çelebi, kurultay için gerekli olan 634 imzanın en kısa zamanda tamamlanacağını söylemişti.