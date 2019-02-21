0553 313 94 23

Kemal Karpat 96 yaşında hayatını kaybetti!

Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın hayatını kaybetti. Haberi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu.

21 Şubat 2019 Perşembe 08:34
Kemal Karpat 96 yaşında hayatını kaybetti!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada tarihçi, yazar Kemal Karpat'ın 96 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Kalın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İlim ve fikir dünyamızın mümtaz şahsiyetlerinden Kemal Karpat Hoca, 96 yaşında Hakk’a yürüdü. Geride yüzlerce eser, talebe ve hatıra bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Vasiyeti gereği cenazesi Türkiye’de defnedilecektir."

Kemal Karpat kimdir?

Kemal Karpat, Türk anne ve babanın oğlu olarak 1925 yılında Romanya'da dünyaya geldi.

Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden 1947'de alan Kemal Karpat, yüksek lisansını Washington Üniversitesi Siyasi Bilimler, doktorasını ise New York Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimlerde 1957'de tamamladı. Karpat, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyindeki görevinin ardından Montana State, New York, Princeton, Bilkent, Ortadoğu Teknik, Ankara, Harvard, John Hopkins, Colombia üniversiteleri ve Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales gibi eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptı.

Wisconsin Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığını ve The Turkish Studies Association ile Türk Araştırmaları Kurumunun direktörlüklerini yürüten Karpat, Orta Asya Çalışmaları Derneğinin kurucu başkanlığından sonra Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programı'nın da koordinatörlüğünü yaptı.

Karpat'ın tarih alanında çok sayıda makale ve kitabı bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 08:34
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Kemal Karpat
  4. ibrahim kalın
  5. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvacık'ta okullara deprem tatili
    1. Ayvacık'ta okullara deprem tatili
    2. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım:..
    3. Vatikan'da olağanüstü 'tecavüz' zirvesi!
    4. Hayvansal gıdalardaki farmakolojik..
    5. Bağcılar’da tekstil fabrikasında yangın
    6. Yasa dışı bahis operasyonunda 11..
    7. Kemal Karpat hayatını kaybetti!
    8. Ayvacık’taki depremin bilançosu gün..
    9. Kara yollarında durum
    10. Bangladeş'te yangın: 69 ölü
    11. Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer..
    12. Kuşadası’nda 14’ü çocuk 44 kaçak..
    13. AYTO büyükşehir ve ilçe belediye..
    14. Kayıp iş adamının ailesine şok mesaj!
    15. Aydin Ticaret Borsası, ‘Aydın..
    16. Kendileriyle yakından ilgilenen sağlık..
    17. Arpaz sakinlerine ücretsiz ulaşım..
    18. Aydın’da besiciliğin geliştirilmesi..
    19. Dışişleri'nden sert tepki: Kabul..
    20. 21.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    21. Macron'un eski danışmanı tutuklandı
    22. Bu tarihe dikkat! 2040 yılında..
    23. İzmir’de trafik kazası: 1’i ağır 2..
    24. CHP'li Kılıç ve İlgezdi'nin ekibinin..
    25. İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı
    26. Çanakkale'deki deprem
    27. Soyer onu da yargılamış!
    28. Dikili'de 46 düzensiz göçmen yakalandı
    29. Irak'ta hastane inşaatları yeniden..
    30. Katar'dan İsrail'e kınama
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı