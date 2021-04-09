Kemal Gülhan kimdir? Kemal Gülhan neden öldü? Kemal Gülhan kaç yaşındaydı?

Kemal Gülhan kimdir? CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yardımcısı Kemal Gülhan hayatını kaybettiği açıklandı. Kemal Gülhan’in hastalığı neydi? Kemal Gülhan neden öldü? Kemal Gülhan bir süredir korona tedavisi görüyordu. Peki Kemal Gülhan kimdir, nerelidir? Kemal Gülhan kaç yaşındaydı?

Koronavirüsüne yakalanan ve bir süredir Sancaktepe Şehir Hastanesi’nde tedavi gören CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan bugün hayatını kaybetti. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 52 yaşında hayatını kaybeden Gülhan’ın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Kemal Gülhan'ın ölümü sonrası Kemal Gülhan kimdir, nerelidir? Kemal Gülhan kaç yaşındaydı? sorularının sorulmasına neden oldu?

Kemal Gülhan kimdir?

Kemal Gülhan, 1969 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. Kemal Gülhan İlkokulu Üsküdar Çamlıca İlkokulu, Ortaokulu Kadıköy, Mervidenköy Ortaokulu, Liseyi Üsküdar Ticaret Lisesini bitirdikten sonra Mersin Üniversitesi İşletme Ön lisansı yaparak eğitimini tamamladı. 1999 yılında kurduğu inşaat firmasında çalışmalarını sürdüren Gülhan, evli ve Ulaş ve Barış adında iki çocuk babasıydı. 15 Ocak 2003 yılından itibaren CHP parti üyesi olan Kemal Gülhan, Üsküdar ilçe yöneticiliği, ilçe saymanlığı, ilçe sekreterliği, örgüt ve örgütlenmeden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı ve kayyum atama görevlerinde bulundu. 2018-2020 döneminde STK’lardan sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi. Mahalle, ilçe ve il delegeliği görevlerinde bulundu. 2019 yerel seçimlerinde 1. Bölge koordinasyonu, STK ve İl sandık güvenliği komisyonlarında görev aldı.