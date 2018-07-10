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Kılıçdaroğlu fena kıskandı: Abartacak bir şey yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karşısında her seferinde daha büyük bir hezimet tattığı Başkan Erdoğan'ın yemin törenine katılmadı. Kılıçdaroğlu, "Bir parti genel başkanı yemin ediyormuş. Neden gideyim? Abartacak bir şey yok" dedi.

10 Temmuz 2018 Salı 12:39
Kılıçdaroğlu fena kıskandı: Abartacak bir şey yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm dünyanın takip ettiği yemin törenini kıskandı. Törene katılmayan Kılıçdaroğlu, gerekçe olarak, “Bir parti genel başkanı yemin ediyormuş. Neden gideyim? Abartacak bir şey yok” ifadesini kullandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplandı. Basına kapalı olarak yapılan ve yaklaşık 3 saat süren MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemini ile başlayan yeni sistemde izlenecek yol değerlendirildi.

“ABARTACAK BİR ŞEY YOK”

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Meclis’teki yemin töreni ile Beştepe’deki programa katılmama gerekçesini, “Bir parti genel başkanı yemin ediyormuş. Neden gideyim? Abartacak bir şey yok” diye açıkladı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 12:39
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • MuhsinMuhsin1 sa önce
    Fetöden soda iste. Seni ancak o yatıştırır. . .Hazım sıkıntını alır. . . .
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    çatla patla keMAL chpkk ve hdpkk nın başkanı terörist keMAL
  • maraşlımaraşlı51 dk önce
    Bu arkadaşa en iyisinden bir kilo iran kınası gönderinde yaksın bir yerlerine , hatta suratınada yaksın kızarıkları kapatır.
  • DarbesavarDarbesavar56 dk önce
    biri kemalimi uyandırsın...
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