Kılıçdaroğlu fena kıskandı: Abartacak bir şey yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm dünyanın takip ettiği yemin törenini kıskandı. Törene katılmayan Kılıçdaroğlu, gerekçe olarak, “Bir parti genel başkanı yemin ediyormuş. Neden gideyim? Abartacak bir şey yok” ifadesini kullandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplandı. Basına kapalı olarak yapılan ve yaklaşık 3 saat süren MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemini ile başlayan yeni sistemde izlenecek yol değerlendirildi.

“ABARTACAK BİR ŞEY YOK”

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Meclis’teki yemin töreni ile Beştepe’deki programa katılmama gerekçesini, “Bir parti genel başkanı yemin ediyormuş. Neden gideyim? Abartacak bir şey yok” diye açıkladı.