Kemal Çebi, “ Sendika baskısı haberleri asılsızdır”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,bazı basın organlarında yer alan "Küçükçekmece Belediyesi personelinin baskı ve tehdit yoluyla sendika değiştirmeye zorlandığı" yönündeki haberleri yalanladı. Çebi, “Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Belediyemiz bünyesinde habere konu olan sendika tarafından işçilerin zorlandığı veya tehdit edildiği yönündeki haberler asılsızdır. Bunun en büyük şahidi belediye işçilerimizdir” dedi.

“Gerçeği yansıtmamaktadır”

31 Mart Yerel seçimleri sonrası CHP’ye geçen Küçükçekmece Belediyesi’nde sendikal baskı olduğu yönündeki haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 51. maddesi gereği; çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Belediyemiz bünyesinde habere konu olan sendika tarafından işçilerin zorlandığı veya tehdit edildiği yönündeki haberler asılsızdır. Bunun en büyük şahidi belediye işçilerimizdir” diye konuştu.

“Ötekileştirmemiz söz konusu olamaz”

Açıklamalarına devam eden Çebi, “Seçilirken, 770 bin nüfuslu Küçükçekmece’nin her bir ferdine ayırt etmeden hizmet edeceğimize söz verdik. Bundan sonra Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece’de yaşayan 770 bin ferdin belediyesidir. Burada hiç ötekileştirmeden, geldiği yere bakmadan, siyasi anlayışı, mezhebi, inancı ne olursa olsun, sadece görev yapıyorum, hizmet veriyorum diyeceğiz. Yapmamız gereken Küçükçekmece’nin ödediği vergilerle oluşan bütçeyi eşit, siyaset katmadan ya da temiz siyasetle Küçükçekmece halkına iade edebilmemizdir. Bu konuda gerek belediyemizde gerek belediye kuruluşlarında hiçbir ayrım göstermeden bu hizmeti sizlerden aldığım destekle yürüteceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.