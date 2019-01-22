Kemal Batmaz'ın örgüt imamlarına operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "sivil imamı" olan Akıncı Üssü darbe girişimi davası sanığı Kemal Batmaz'a bağlı 18 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz'a bağlı 18 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, daha önce düzenlenen operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve teşhisleri ile tespit edilen 18 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütüldüğü bildirildi. Kemal Batmaz'ın, örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenmişti. Akıncı Üssü darbe girişimi davasında dün esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Batmaz'ın "anayasal düzeni ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişiye yönelik "kasten öldürmek" suçundan 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istemişti.

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