Kemal Batmaz'ın FETÖ sanığı kardeşinin yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz'ın yargılanmasına devam edildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şakir Batmaz ile avukatı hazır bulundu.

Baronun tayin ettiği avukattan dosya evrakını alan müdahil avukat, dosyayı incelemek ve esasa ilişkin savunma yapmak için süre talep etti.

Savcının, sanığın tutukluluğunun devamını istemesinin ardından mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık Batmaz, 20 aydır cezaevinde bulunduğunu söyledi.

Batmaz, dosyada lehte olan deliller ve tanık beyanları, daha önce yargılandığı davadan beraat etmesi ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, avukatın esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için duruşmayı 15 Ocak'a erteledi.

Şakir Batmaz, Kayseri'de Ağustos 2016'da, Erciyes Üniversitesinde görev yapan akademik ve idari personele yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmış, yargılandığı davada beraat etmişti.



Batmaz hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca daha sonra "terör örgütü yöneticiliği" suçundan iddianame düzenlenmiş, iddianameyi kabul eden Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı vererek dosyayı Kayseri'ye göndermişti.

Duruşma savcısı, önceki celse mütalaasında sanığın, itirafçı olan örgütün İç Anadolu Bölgesi sözde "siyaset imamı" A.Ö'nün beyanları, bir kısım araştırma görevlilerinin beyanları, HTS kayıtlarında aralarında örgütün yöneticileri de dahil olmak üzere birçok kişiyle irtibat halinde olması nedeniyle, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

