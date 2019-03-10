Kemal Anadol Mahalle Merkezi açıldı

Karşıyaka Belediyesi, Mustafa Kemal Mahallesinde yapımını tamamladığı 11’inci mahalle merkezinin açılışını coşkulu bir törenle gerçekleştirdi. Vatandaşlara ücretsiz sosyal hizmetler sunacak olan tesise, Türkiye’nin önemli siyasi figürlerinden Kemal Anadol’un ismi verildi. Başkan Akpınar, “Yatırımlarımızı vefa duygusu ile bütünleştiriyoruz” dedi.







Karşıyaka Belediyesi, Mustafa Kemal Pazaryeri’nin alt kısmında bulunan 700 metrekarelik alanı mahalle merkezine dönüştürdü. İçinde kütüphanenin, hobi ve beceri kursları ile spor yapmak için salonların bulunduğu ilçenin 11’inci mahalle merkezine, Türk siyasetinin önemli figürlerinden ve İzmir’le özdeşleşen CHP eski Milletvekili Kemal Anadol’un ismi verildi.







Dostları yalnız bırakmadı

Açılış törenine; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eşi Zehra Akpınar, tesise adı verilen Kemal Anadol, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Adnan Alabay, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, eski milletvekilleri Ali Rıza Bodur, Selçuk Ayhan, Bülent Baratalı, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören öncesinde Karşıyaka Belediye Bandosu müzik ziyafeti sundu, belediyenin halk dansları ekibi ise zeybek oynadı. Açılış kurdelesini birlikte kesen katılımcılar, merkezi gezdi, kursiyerlerle sohbet etti.







“Hafızamızı sildirmeyeceğim”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Hizmet dolu ve keyifli bir 5 yıl geçirdik. Onlarca güzel yatırımı birlikte hayata geçirdik. Tüm bu hizmetleri üretirken vefa duygusunu hep ön planda tuttuk. Kemal Anadol, bu ülke ve siyaset tarihimiz için önemli bir adam. Bugün eğer bu siyasi hafıza ile tarihimizi silmeye çalışan varsa, buna izin vermem. 1923 felsefesine inanmış, yüreği Atatürk devrimleri ile çarpan insanları unutturmayacağım. Bu şarkı hiç bitmeyecek. Yüreğimizde şarkı söylediğimiz sürece hayat bizi dansa mutlaka kaldıracak. Bundan sonra da meydanlarda, sokaklarda kol kola olacağız. Bu bir veda değil, daha yeni başlıyoruz” dedi.







Akpınar’a teşekkür

Kemal Anadol, “Bugün en duygusal ve en onurlu günlerimden birini yaşıyorum. Karşıyaka kimlikli bir kenttir, Hüseyin Mutlu Akpınar da bu kimliği en güzel şekilde temsil etmiştir. Dününü bilmeyen toplum yarına ulaşamaz. Hafızamızın silinmemesi lazım. Buna özen gösterdiği için Başkan Akpınar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.







“Unutturmayanlara selam olsun”

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, “Kemal Anadol partimizin ve ülkemizin direniş sembolüdür. Yaşamı ve mücadelesi bize örnek olacaktır” derken, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ise, “Böylesi önemli siyasi figürlere vefa göstermek kıymetli bir davranış. Unutmayanlara, unutturmayanlara selam olsun” dedi.