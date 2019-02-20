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Keltepe kayak merkezi için kar motoru alımı yapıldı

Karabük İl Özel İdaresi tarafından Keltepe Kayak Merkezi’nde kullanılmak üzere kar motoru alımı yapıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:48
Keltepe kayak merkezi için kar motoru alımı yapıldı

Karabük İl Özel İdaresi tarafından Keltepe Kayak Merkezi’nde kullanılmak üzere kar motoru alımı yapıldı.


Keltepe Kayak merkezinde acil durum arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi tarafından alımı yapılan kar motoru, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.


Genel Sekreterimiz Mehmet Uzun İl Özel İdaresi Keltepe Kayak Merkezi’nin faaliyete geçebilmesi için Vali Fuat Gürel’in talimatları doğrultusunda kar motoru, yaralı taşıma sedyesi ve römork alımı yapıldığını ve tesisin hizmetine sunulduğunu belirterek, “Bunların yanında İdaremizce, ziyaretçilerimizin faydalanabilmesi için yirmi çift kayak takımı ve yirmi adet kızak alımı yapılarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teslimi yapılmıştır. Keltepe Kayak Merkezi için Özel İdare olarak elimizden geleni yapıyoruz. Kayak merkezi tam anlamında bittiğinde de İlimize böyle güzel bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Şuanda da vatandaşlarımızın vakit geçirebilmesi adına güzel bir ortam oluştu. Yol genişletme çalışmalarımıza da en kısa sürede başlayacağız. Ulaşım anlamında da çok sıkıntımız kalmayacak. Kar motorunu da deneme fırsatımız oldu. Kayak merkezimizin bir ihtiyacını daha gidermiş olduk. Yapılan bu güzel hizmetler İlimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Tüm bu yatırımların İlimize kazandırılmasında emeği geçen Milletvekillerimize ve Valimize teşekkür ederim” dedi.


Kar motorunun tesliminin ardından, Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerine kar motoru hakkında bilgiler vererek uygulama yapıldı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:48
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