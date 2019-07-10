Kelkit’te 280 kök kenevir ele geçirildi Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri bir vatandaşın bahçesinde ekili 280 kök kenevir ele geçirdi.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri bir vatandaşın bahçesinde ekili 280 kök kenevir ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre 156 Jandarma ihbar hattına yapılan ihbarı değerlendiren Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda U.Y isimli şahsın evinin bahçesinde ekili vaziyette bulunan 280 kök yasadışı ekili kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kenevir bitkilerine el konulurken, U.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

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