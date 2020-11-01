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Gündem Kelimelerin kiyafetsiz kaldığı o anlar! Uzunca süre oyuncağa bakakaldı
Gündem

Kelimelerin kiyafetsiz kaldığı o anlar! Uzunca süre oyuncağa bakakaldı

İzmir'de kurtarma ekibinden bir personelin, bir çocuğa ait oyuncak bebeği enkazdan çıkardıktan sonra ne yapacağını bilmeden bakakalması kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 13:44:00 -

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan deprem sonrası yıkılan binaların enkazında AFAD arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor. Çalışma esnasında çıkardığı oyuncak bebeğe bakan personel, yaşanan acıyı gözler önüne serdi.

Enkazdan oyuncak bebek çıkardı

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı da artarken, bir can daha kurtarma umuduyla canla başla çalışan personelin görüntüsü ise yürekleri dağladı.

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