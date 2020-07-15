Kelime-i şehadet getirip tankın altına yattım

Türkiye’nin en uzun gecesi olarak tarihe geçen 15 Temmuz’da, Türk milletinin cesaret, inanç ve kahramanlığının simgesi haline gelen Metin Doğan, hain teşebbüsün yıl dönümünde gazetemiz Akit’e konuştu. “Benim yaptığım eylemin siyaset ile bir ilgisi yoktu” diyen 15 Temmuz gazisi Metin Doğan, “15 Temmuz’da gerçekleştirdiği eylem sürecinde, siyasetten uzak bir yaşam sürdürüyordum. Sadece bildiğim tek kişi vardı. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dı. O gece sokağa çıktığımda birilerine zarar vermek amaçlı çıkmamıştım, vatandaşı ülkesine sahip çıkması yönünde etkilemek istedim. Allah korusun yine böyle bir kalkışma yaşarsak bu sefer zarar vermek için sokağa çıkarım” açıklamasında bulundu.

‘Kendimi tankın altında buldum’

15 Temmuz gecesi havalimanının girişinde tankların sıralandığını gördüğünü dile getiren Metin Doğan, “Ben aslında herkesin yapabileceği bir şeyi yaptım. O an gördüklerim karşısında, haksızlığa boyun eğmeyen yönümden, tankın önüne çıktım. O gece tankın altına yatan bir kişi görürlerse olayın ciddiyetini anlarlar diye düşündüm. Ve kendimi tankın altında buldum. Tankın altına kendimi atarak, kelime-i şehadet getirdim. Ben darbeye karşı olan insanları dışarı çıkarabilmek için o paletlerin altına yattım. Ezilmem gerekiyordu, onun için tüm planı ezilmek üzerine yaptım. Yani amacım ölmekti. Sonra tank bir anda durdu, askerler bağırmaya başladı. Tank hareket etmeyince kalktım ve tişörtümü çıkarıp, atacakmış gibi yaptım. Ben de bağırmaya başladım. O gece bizler zulme boyun eğmeyeceğimizi gösterdik. Allah’ın hesabı onların tuzağını bozdu” dedi.