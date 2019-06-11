Keles’te yeni kaymakam görevine başladı

Bursa’nın Keles ilçesinin yeni kaymakamı Abdüssamed Kılıç görevine başladı.

Keles’te kaymakam vekilliği görevine getirilen Kılıç, 1995 yılında İzmir’in Aliağa ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Aliağa’da tamamladı. 2013 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2018 yılında 1. olarak mezun oldu. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanmasının ardından, 2019 yılında kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. İl merkez stajını Manisa Valiliğinde, kaymakam refikliği stajını Kayseri’nin Bünyan ve Kocaeli Kandıra ilçelerinde tamamlamasının ardından İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30.05.2019 tarihli ve 8514 sayılı onayı ile Keles’e kaymakam vekili olarak tayin edildi.