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Keles’te Yakup Çelebi Camii ile ecdada vefa

Murad-ı Hüdavendigâr’ın oğlu Yakup Çelebi’nin adı Bursa’nın Keles ilçesinde yaşatılacak.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:19
Keles’te Yakup Çelebi Camii ile ecdada vefa

Murad-ı Hüdavendigâr’ın oğlu Yakup Çelebi’nin adı Bursa’nın Keles ilçesinde yaşatılacak.


Daha önce ilçe merkezinde Yakup Çelebi’nin ismini taşıyan cami, medrese ve hamam bulunuyordu. Bunlardan sadece hamamın kaldığı, medresenin yok olduğu, tarihi caminin ise geçmiş dönemlerde yıkılarak yerine yenisinin yapıldığı ve adının şu an Merkez Cuma Camii olduğu bildirildi. Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 2015 yılında aslına yakın bir projeyle tekrar hayata geçirilen Yakup Bey Camii inşaatı ise yarım kaldı. Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, seçimlerin ardından bu durumu değerlendirdiklerini belirterek, "Yakup Bey Camii ilçe girişine yapılacak. Aynı zamanda ecdada vefa olarak değerlendirirsek ilçemize ciddi değer katacağına inanıyorum. Bugün itibariyle hummalı bir şekilde çalışmalara başladık. Eski dernek üyeleriyle bir araya gelerek, içlerinden vefat edenlerin de olması sebebi ile yeni dernek yönetimi oluşturulacak. Bir ecdat yadigârını hayata geçirmenin ve gelecek nesillere aktarmanın vermiş olduğu mutlulunu hep beraber yaşayacağız. Fakat yapılan çalışma çok büyük ve ciddi manada maddi destek isteyen bir proje. O yüzden çalışmalarımızı daha geniş kapsamlı yapacağız. Hayırsever iş adamlarından tutun, bir tuğla da bizden olsun diyen her vatandaşa ulaşacağız. Hep birlikte bu projeyi hayata geçirecek ve en kısa zamanda açılışını yapıp içinde namaz kılacağız" dedi.


Başkan Mehmet Keskin, "Tarihî Yakup Çelebi Hamamı yakın bir zamanda aslına uygun bir şekilde restore edilerek tekrar hayata geçirildi. Medreseye gelince, şu anda onunla ilgili bir çalışmamız yok, ama kültür evi olarak çalışmalarımız olacak. Bu çalışmayı Yakup Çelebi Medresesi olarak bütünleştirebiliriz. Fakat şu an ilk işimiz camimizi ayağa kaldırmak" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:19
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