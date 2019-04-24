Keles’te kalkınma kadınlarla güçlenecek

Tanap destekli kırsalda kalkınmanın güçlendirilmesi projesi Bursa’nın Keles ilçesinde başladı.

27 değişik konuda eğitimler alan Kelesli kadınlar hem aile ekonomilerine, hem ilçe ekonomisine katkıda bulunmanın heyecanı içinde. Slow City (sakin şehir) adayı olan Uludağ’ın Güney yüzü Keles, gerek Marmara bölgesinin en büyük yaylası olan Kocayayla ve gerekse tabii güzellikleriyle göz dolduruyor. Keles TANAP’ın kadınlara yönelik projesi ile dahada güçlenerek kırsal turizm adına emin adımlarla ilerlemenin hedefinde.

Orhaneli Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yürütülen projeye Esnaf ve Sanatkarlar Odası da dahil olarak kırsalda kalkınmanın kadınlarla güçlendirilmesi sağlandı. Esnaf Odası Başkanı Özcan Yeni, ilçenin geleceğinin kırsal turizm olduğunu belirterek, "Elimizi taşın altına koyduk ve böyle bir eğitimin gerekli olduğunu düşünerek sizlerle bir araya geldik. Burada alacağınız eğitimler sizin kendinize uygun yapabileceğiniz her ne var ise sizlerde fikir uyandırması içindir. Gerek ev pansiyonculuğu ,gerek organik ürünler yelpazesi, gerek pazarlama gerekse de girişimcilik adına bilgisayar eğitiminden sosyal medyaya kadar bütün eğitimler verilmekte. Burada sizlere düşen girişimcilik ruhunuzu canlandırmak ve hangi işi yapacağınıza karar vermektir. Keles Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bizler de ilçemizin ekonomisinin canlanması için sizlerin yapacağı her türlü girişime destek vermektir" dedi.