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Kelesliler kırık camlar ile yaşamaya alıştı

Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles’te vatandaşlar kırık camlarıyla yaşamaya alıştı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:44
Kelesliler kırık camlar ile yaşamaya alıştı

Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles’te vatandaşlar kırık camlarıyla yaşamaya alıştı. İlçenin tek camcısının seneler evvel kepenk kapatmasıyla vatandaşlar kırılan camlarını değiştirmek için akla karayı seçiyor.


Keles’te cam satan tek iş yeri 2011 yılının sonunda kapandı. O tarihten bu yana yeni bir camcı açılmadı. Kelesliler her gün camları kırılmasın diye dua ediyor. İlçede 8 yılı aşkın bir zamandır cam satan ve takan bir dükkân bulunmuyor. On iki bin 500 kişinin yaşadığı Keles’te halk camlarına gözü gibi bakıyor. İlçe sakinleri ev ve iş yerlerinin camları kırıldığı zaman Bursa’ya giderek cam alıyor ve kendileri takıyor.


Vatandaşlar, “Artık cam takmayı da öğrendik Bursa’ya 60 kilometremesafede olan ilçemize aldığımız camları kırmadan getirmek çok büyük bir titizlik istiyor.En büyük sıkıntımız bu” diyorlar.


Keles Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Uslu ise, “Vatandaşlarımızdan Keles’te cam satan bir iş yerinin olmamasıyla alâkalı birçok şikâyet geliyor. Benim bu konuda yapacağım bir şey yok, ama gerekli makamlara iletirim diyorum. Normal bir kişinin yapabileceği bir meslek olsa inanın kendim açacağım, fakat bu iş için belli bir ustalık gerekiyor. Onun için ben de açamıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:44
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