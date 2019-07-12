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Kelesli muhtarlar başkanlarını seçti

Bursa’nın Keles ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Uslu güven tazeledi.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:54
Kelesli muhtarlar başkanlarını seçti

Bursa’nın Keles ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Uslu güven tazeledi.


31 Mart mahallî seçimlerinde Keles’te bulunan 42 muhtardan 26 tanesi değişti, bu sebeple Muhtarlar Derneği olağanüstü genel kurul yapmak mecburiyetinde kaldı. Yapılan seçimli genel kurulda 3 aday ve yönetimi yarıştı. Eski başkan Yusuf Uslu 18 oy , Ali Bayram 14 oy İdris Aydın ise 8 oy aldı. Böylece Yusuf Uslu tekrar seçilerek güven tazelemiş oldu.


Keles Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Uslu, “Derneğimizin olağan genel kurul tarihine daha 2 sene vardı. Son seçimlerde 42 mahalle muhtarında 26 tanesi değişince yönetim kurulumuz genel Kurul kararı aldı. yapılan seçimneticesinde üyelerimiz dernek yönetimine beni ve ekibimi uygun görmüşlerdir. Muhtar arkadaşlarımızla istişâre ederek faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:54
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