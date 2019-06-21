Keles MYO’da mezuniyet coşkusu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Keles Meslek Yüksekokulu’ndan 2018-2019 döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler törenle belgelerini aldı.

BUÜ Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, MYO Müdürü Doç. Dr. İlker Arıcan, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Keles’te eğitim alan öğrencilerin hem kendilerine hem de bölge halkına önemli katkılar sağladıklarına işâret etti. Öğrencilerin kaliteli bir eğitim sürecini geride bıraktıklarını aktaran Kırıştıoğlu; “Ciddi bir emek sarf ettiniz ve mezun olmaya hak kazandınız. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Kaliteli bir eğitim verdikleri için akademisyenlerimizi kutluyorum. Son olarak da sizleri bugüne getiren ve her türlü zorluğa rağmen eğitimlerinizde destek olan ailelerinizi gönülden tebrik ediyorum. Yeni hayatınızda yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Keles MYO Müdürü Doç. Dr. İlker Arıcan ise düzenlenen törenle birlikte 12. dönem mezunları verdiklerini açıkladı. Bursa Uludağ Üniversitesi ailesine 27 yıl önce öğrenci olarak katıldığını vurgulayan Okul Müdürü Arıcan, “Yakın bir tarihte doğası ve insanları çok güzel olan Keles ilçesinin meslek yüksekokuluna müdür olarak tayin oldum. Bana tanınan bu fırsat ile mezun olduğum okuluma farklı bir katkı verme imkânı yakaladım. Beni bu göreve layık gören Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve üniversite yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bugün mezun olan bütün öğrencilerimize de gönülden başarılar diliyorum” dedi.

Etkinlikte dönem birincisi Gaye Erdemir’e belgesi ve plaketi takdim edildi. Tören, öğrencilerin anı belgelerini almaları ve hep birlikte kep atmaları ile son buldu.