0553 313 94 23

Keleş: "Kanalizasyon sorunu kalmayacak"

Cumhur İttifakı Söğütlü Belediye Başkan Adayı Koray Özten’i SASKİ Genel Müdürü Keleş makamında ağırladı.

24 Mart 2019 Pazar 13:30
Keleş: "Kanalizasyon sorunu kalmayacak"

Cumhur İttifakı Söğütlü Belediye Başkan Adayı Koray Özten’i SASKİ Genel Müdürü Keleş makamında ağırladı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Söğütlü Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Koray Özten ve AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk Kurt’u SASKİ Genel Müdürlüğü’nde ağırladı. Yerel seçimlere kısa bir süre kalmasıyla birlikte Türkiye’nin iyice seçim havasına girdiğini söyleyen Keleş, Özten’e başarı dileklerinde bulundu.


"Uyum içerisinde çalışacağız"


Sapanca Gölü suyunu Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’nde en iyi şekilde arıtarak Söğütlü’ye ulaştırdıklarını söyleyen Keleş, “Söğütlü’de daha önce çevre sağlığı ve açık derelerde yaşanabilecek olası sel felaketlerine karşın güvenli akışı sağlamak için kutu menfez inşa etmiş, koku ve haşere sıkıntılarını çözüme kavuşturmuştuk. Önümüzdeki dönemde ise ilçemiz için içmesuyu ve atıksu anlamında yeni yatırımlarımız olacak. Kanalizasyon sorunu kalmayacak” diye konuştu. Özten ise, “Seçim çalışmalarımız oldukça verimli geçiyor. Söğütlü’müz için çok güzel hayallerimiz ve projelerimiz var. Seçildiğimiz takdirde bugüne kadar ilçemizde önemli yatırımlara imza atan SASKİ ile de uyum içerisinde çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
    1. Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
    2. Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B..
    3. Başkan Karabacak 15 yıllık projelerini..
    4. Çevik kardeşler Avrupa Şampiyonasına..
    5. Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi C..
    6. Bayburtlu taraftarlar Diyarbakır’da..
    7. Depremde zarar gören minareyi itfaiye..
    8. Boyacıyla sokak kedisinin dostluğu..
    9. Şanlıurfa'da korkunç olay! Başlarından..
    10. Antalya’da polisleri bıçakla yaralayan..
    11. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları anıldı
    12. Başkan Çerçi esnafı ziyaret etti..
    13. Maltepe'de trafik kazası: 8 yaralı
    14. İran'da "ülke lideri halk tarafından..
    15. Bilecik’te otomobil takla attı: 2..
    16. Emekliler Bowlingde stres attı
    17. Emeklilere, konut için başvurular..
    18. Ulgar, Posof hedeflerine emin..
    19. TİKA'dan Arjantin'de eğitime destek
    20. Galatasaraylı yöneticilerden ibra..
    21. Murat Aydın: “Beykoz aklınızın..
    22. Mavibahçe’de köy pazarı
    23. Başkan Kurt, gençlerle bir araya geldi
    24. Vali Deniz, Kula’nın doğal..
    25. MHP Van Tuşba İlçe BaşkanıCancan,..
    26. (Özel haber) Ahmet Özdoğan: “Mustafa..
    27. Maltepe'de trafik kazası: 8 yaralı
    28. Çukur eylemlerine destek veren isim..
    29. Bakan Kurum: Ülkemiz ham madde..
    30. Miting alanına vatandaş akını devam..
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında