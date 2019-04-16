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Keleş, Hisarcıklıoğlu ile Ereğli’nin sorunlarını görüştü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş Türkiye Odalar Birliği Borsası Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

16 Nisan 2019 Salı 14:36
Keleş, Hisarcıklıoğlu ile Ereğli’nin sorunlarını görüştü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş Türkiye Odalar Birliği Borsası Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.


Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu ve Genel Sekreter Gündüz Acar ile birlikte Ankara TOBB İkiz Kulelerinde Türkiye Odalar Birliği Borsası Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ederek Kdz. Ereğli’nin sorunlarını görüştü.


Başkan Keleş ziyarette Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokole Kdz. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de dahil edilmesi talebinde bulundu. Keleş ziyarette yaptığı açıklamada, “Şubat ayında gerçekleştirilen Ekonomik Şura’da Kdz Ereğli sorun ve çözüm önerileri dosyasını Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teslim etmiştim. Kendisinden çözüm noktasında ricacı olduğumuz konular vardı. İlçemiz sorunlarını görüşmek üzere ziyaretimizi gerçekleştirdik. İlk olarak Kdz Ereğli Gümrüğümüzün yetkilerinin arttırılarak canlı hayvan, orman ürünleri gibi ticaretimizin gelişmesine katkı sağlayacak işlemlerin ilçemizde yapılabilmesi talebimizi görüştük, TOBB Başkanımızın devreye girmesi ile yakın zamanda Kdz Ereğli Gümrüğü talebimizin gerçekleşeceğini öğrendik. İkinci konumuz da, TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile tüm il merkezlerindeki Endüstri meslek liseleri modernizasyonu projesine Kdz Ereğli Mesleki ve Teknik AnadoluLisemizin de protokole dahil edilmesi talebimiz ile ilgili olarak yaptığımız görüşme de çok olumlu geçti. Talebimiz Rıfat başkanımız tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na iletildi. Son olarak da Eylül- Ekim ayları içinde yapmayı planladığımız “Ekonominin yıldızları” ödül törenimize Başkanımızı davet ettim. Kendileri uzun zamandır Kdz Ereğli’ye gelmek istediğini , programımıza severek katılacağını, belirtti.” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 14:36
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