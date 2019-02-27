Keles beyaza büründü
Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles, yoğun kar yağışının ardından beyazlara büründü.27 Şubat 2019 Çarşamba 09:31
Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles, yoğun kar yağışının ardından beyazlara büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ilçede, vatandaşlar poşetlerle kayarak karın zevkini çıkardı.
Bursa’nın Keles ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Şiddetli yağan kar sonucu yüksek kesimlerde bulunan mahallelerde, kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Keles’de, vatandaşlar kar yağışının zevkini doyasıya yaşadı. Poşetlerle karda kayan vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.
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