Kelebekler vadisinde mahsur kalan tatilciyi JAK ve AKUT kurtarıldı Muğla’nın Fethiye ilçesindeki, Kelebekler Vadisi’nde uçurumda mahsur kalan tatilci JAK ve AKUT ekipleri tarafında yaklaşık 4 saatte kurtarıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki, Kelebekler Vadisi’nde uçurumda mahsur kalan tatilci JAK ve AKUT ekipleri tarafında yaklaşık 4 saatte kurtarıldı.

Olay, Faralya Mahallesi’ndeki Kelebekler Vadisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Marmaris’ten tatil için Fethiye’ye gelen Mert Küçükbaycan (20), Faralya Mahallesi hisar mevkisinden Kelebekler Vadisi’ne patika yoldan yürüyüşe başladı. Sarp kayalıklardan tek başı inişe geçen Küçükbaycan, bir süre sonra yürüdükten sonra dengesini kaybederek kayalıklarda düştü. Düştüğü yerden çıkamayan Küçükbaycan’ın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kayalıklarda mahsur kalan Küçükbaycan’ı, iple kurtarma istasyonu kurarak yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kurtardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.