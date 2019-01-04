Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşen kişi öldü

Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşen kişi öldü04 Ocak 2019 Cuma 19:46
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alp Aslan Veizoğlu (30) dün akşam kara yoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi'ne patika yoldan gitmek istedi.
Veizoğlu'nun çalıştığı yere uzun süre gelmemesi üzerine arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Havanın kararması ve şiddetli yağış nedeniyle dün arama çalışması yapılamadı. Sabah başlatılan arama çalışmasında patikada Vezioğlu'nun cesedine ulaşıldı.
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Veizoğlu'nun cesedi, AKUT Fethiye ve AFAD ekiplerince düştüğü yerden sedyeye alınarak plaja taşındı.
Plajdan bota alınan ceset, Ölüdeniz Mahallesi'ne getirildi.
Veizoğlu'nun cesedi, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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