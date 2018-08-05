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Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çılgınlığı! 'Kadın nereden düşmüş' deyip...

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’nin kayalıklarına çıkanlar, tehlikeye aldırış etmeden uçurum kenarında fotoğraf çektiriyor. Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, hamile bir kadının öz çekim yaparken kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği yerde, insanların 'Kadın nereden düşmüş?', 'Nasıl düşmüş?' diye merak ederek düştüğü noktaya indiğini ve orada fotoğraf çektirmek istediklerini kaydetti.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:07
Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çılgınlığı! 'Kadın nereden düşmüş' deyip...

Babadağ'ın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne ilgi giderek artıyor. Faralya Mahallesi'ndeki vadiyi kayalıklardan izlemek ve öz çekim yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, araçlarından inerek kayalıklarda yaklaşık 50 metre yürüyor.

Daha sonra uçurumdaki hiçbir önlem bulunmayan noktalara ulaşan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden vadinin manzarasında fotoğraf çektiriyor.

Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun yaptığı açıklamada, vadinin manzarasını izlemek, fotoğraf ya da öz çekim yapmak isteyen kişilerin kayalıklara çıktığını söyledi.

Manzaranın göründüğü kayalıkların orada her zaman 40-50 aracın bulunduğunu belirten Karaburun, "Dünyada iki kelebekler vadisi var. Birisi Yunanistan'da, birisi de burada. Bu güzelliğin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanların bu kadar fazla ilgi gösterdiği bir noktaya cam teras yapılıp tanıtımı daha da artırılabilir. Kazalar yaşanmasına rağmen önlem de alamıyoruz. Ya bir önlem alınmalı ya da tamamen kapatılmalı. Yoksa kazalar olmaya devam edecek." diye konuştu.

KADININ DÜŞTÜĞÜ YERDE FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR

Son olarak hamile bir kadının öz çekim yaparken kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiğini hatırlatan Karaburun, insanların 'Kadın nereden düşmüş?', 'Nasıl düşmüş?' diye merak ederek düştüğü noktaya indiğini ve orada fotoğraf çektirmek istediklerini kaydetti.

Karaburun, noktaya bir seyir terası ya da oturma noktaları yapılması gerektiğini, önlem alınmazsa kazaların kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 15:07
  1. Babadağ
  2. Kelebekler Vadisi

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