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Kelebek hastası kardeşlerin yürek burkan mücadelesi

Şanlıurfa’da halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen "Epidermolozis Bülloza" hastalığıyla mücadele eden Muhammed ve Ömer Faruk isimli kardeşlerin durumu yürek burkuyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:28
Kelebek hastası kardeşlerin yürek burkan mücadelesi

Şanlıurfa’da halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen "Epidermolozis Bülloza" hastalığıyla mücadele eden Muhammed ve Ömer Faruk isimli kardeşlerin durumu yürek burkuyor. Aile, çocuklarının tek isteğinin yara örtüsü olduğunu söyledi.

 

Ahmet - Sariye Canbek çiftinin halk arasında “kelebek hastalığı” olarak bilinen "Epidermolozis Bülloza" hastası Muhammed (14) ve Ömer Faruk Canbek (8) isimli çocukları, doğdukları günden beri yaşam savaşı veriyor. Kelebek hastası kardeşler, tedavisi mümkün olmayan hastalıkla mücadele tek istekleri yaraları kanamadan elbiselerini rahatça giyebilmek. Anne Sariye Canbek, gittiği tüm hastanelerde devlet imkan vermesine rağmen doktorların istedikleri yara örtüsü olan “Mepilex”i reçetelerine yazmadığını iddia etti. Aile, yetkililerden yardım istedi. Kelebek hastası Muhammed Canbek, yara örtüsü olmadan canının çok acıdığını ve yaralarının kanamaması için Mopilex’e sahip olması gerektiğini belirti.



“Yara örtüsü olmadan çocuklarım çok acı çekiyor”

 

Çocukları için yardım eli bekleyen anne Sariye Canbek, "Benim çocuklarım Epidermolozis Bülloza hastasıdır. Bu Mepilex yara örtüsü olmadan çocuklarımın elbiselerini giydiremiyorum. Bu olmadan çocuklarım çok acı çekiyor, yaraları kanıyor, elbiseleri yapışıyor. Yetkililerden yardım bekliyorum, bize çocuklarıma yardım etsinler. Bir kutuda 4 tane bulunuyor. Fiyatı 400 lira çok pahalı olduğu için doktorlar yazmıyorlar. Devlet karşıladığı halde bile yazmıyorlar. Ben bu halde hastaneleri dolaştım hiç biri yazmadı. Devlet hastanelerine, cilt bölümüne götürdüm hepsine götürdüm, hiç biri yazmadı. Yetkililerden yardım istiyoruz, lütfen benim bu çocuklarıma bu yara örtüsünü yazdırsınlar ya da alsınlar. Ben bundan başka bir şey istemiyorum. Bu olmadan çocuklarım yaşayamıyor, enfeksiyon kapıyor, acı çekiyor, yaraları kanıyor. Bu halde bizi hastane hastane dolaştırıyorlar. Lütfen yetkililerden yardım bekliyorum bu yara örtüsünü bize yazdırsınlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:28
  1. Şanlıurfa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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