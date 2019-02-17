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Kelebek çocuklarına moral yemeği

Diyarbakır’da Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Kelebek çocukları yararına etkinlik düzenlendi.

17 Şubat 2019 Pazar 16:18
Kelebek çocuklarına moral yemeği

Diyarbakır’da Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Kelebek çocukları yararına etkinlik düzenlendi.


Bir restoranda düzenlenen etkinliğe Diyarbakır Büyükşehir BelediyeBaşkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla, Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, kelebek çocukları, aileleri ve çok sayıda gönüllü üniversite öğrencisi katıldı. Düzenlenen etkinlikte kelebek çocuklarıyla dans edildi, hediyeler dağıtıldı, şarkılar söylendi. Etkinlikle ilgili bilgi veren Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, etkinliklerine 46 kelebek hastası ve ailelilerinin katıldığını söyledi. Çalışır, "Burada çocuklarımıza moral yemeği düzenledik. Biz onların sevgilileriyiz, onların mutlulukları için bizler buradayız. Kelebek çocuklarımız için böyle bir etkinlik düzenledik, onlara hediyeler dağıtık. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:18
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