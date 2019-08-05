Kekik suyu ile karın yağları eritme formülü

Taze kekik suyu diyeti, yeme-içme düzenini baştan aşağı yenileyerek sağlıklı beslenme biçimi yaşam prensibi haline getirmek ve kilo kontrolünü sağlayarak zararlı etkiler gösteren gıdaların tüketiminden kaçınmak isteyenlerin hedeflerine doğru adım adım ulaşmasında son derece yardımcı olacak. Kekik suyu ile zayıflama yöntemi; ideal kilo seviyesinde olmayan kişilerin istenmeyen yağlarına artık veda ederek estetik görünümününe tepeden tırnağa güzellik katması ve verdiği kiloları da bundan sonraki yaşantısında hiçbir sekteye uğramaksızın muhafaza edebilmesinin kapılarını açmaktadır. Psikolojik açıdan fazla kilolarını ciddi bir probleme dönüştüren ve hatta aşırı ölçüde estetik kaygılar gütmesi nedeniyle insanların yanında öz güvensiz bir duruş sergileyen kişilerin yaşadığı bu sıkıntılardan kurtaracak taze kekik suyu ile zayıflama yöntemi nasıl olur? Kekik suyu kilo verdirir mi? Ağırlıklı olarak bel, göbek ve basen çevresindeki yağlarından muzdarip olan kimselerin düzgün bir fiziğe sahip olmasına katkıda bulunarak kendinden emin bir şekilde sosyal ilişkilerine devam etmesini sağlayacak 1 ayda 7 kilo verdiren kekik suyu diyeti...

spor (egzersiz) faaliyetlerinde bulunmazsanız hayal ettiğiniz bedene sahip olmanız pek de mümkün olmayacaktır. Bu nedenle kekik suyu ile zayıflama yönteminden faydalanırken sağlıklı ve dengeli beslenme ve hareket etmekle destelemeniz gerekmektedir.

1 AYDA 7 KİLO VERDİREN TAZE KEKİK SUYU NASIL YAPILIR? EVDE KEKİK SUYU TARİFİ…

Kilo vermek adına içilecek kekik suyu tarifinin; baharat şekline dönüşmüş kekikten değil, doğal ve taze kekik yapraklarından yapılması lazım gelmektedir. Çünkü, kekiğe kurutma işlemi uygulandığında içerisinde bulunan etken maddeler uçacağından zayıflamak konusunda da istenildiği gibi yarar gösteremeyecektir.

1 ayda 7 kilo verdiren Kekik suyu tarifini hazırlamak için gerekli malzemelerin listesi şu şekildedir:

*1-2 bardak su

*2-3 tutam taze kekik

*2 farklı boy tencere

Öncelikli olarak büyük/geniş tencereye suyu ilave etmenizin ardından küçük olan diğer tencerenize de kekikleri eklemeniz gerekmektedir. Sonrasında ise küçük boyuttaki tencerenizi, içi suyla dolu olan büyük boyuttaki tencerenizin içerisine yerleştirin ve akabinde tencerenizin kapağını ters çevirip kapatın. Suyunuzu yaklaşık 1 saat kadar orta ateşte kaynatma işleminde bulunun. 1 saatin ardından kekik suyunuz tüketime hazır hale gelecektir. Afiyet olsun…

TAZE KEKİK SUYU DİYETİ KAÇ KİLO VERDİRİR?

Her ne kadar 1 ayda 7 kilo verdirdiğini vaat olarak sunsa da kekik suyunun genel olarak kaç kaç kilo verdireceği konusu kişilerin cinsiyetine, yaşına, kilosuna, herhangi bir hastalığının/rahatsızlığının olup olmadığına metabolik faaliyetlerinin hızına bağlı olarak farklılıklar teşkil etmektedir. Ancak herhangi bir sağlık problemi olmayan, çok aşırı miktarda kilosu bulunmayan ve hiçbir metabolik rahatsızlığına sahip olmayan kişiler vaat ettiği kiloyu verdirdiğini ifade etmişlerdir.

KİMLER 1 AYDA 7 KİLO VERDİREN KEKİK SUYU İLE ZAYIFLAMA YÖNTEMİNDEN YARARLANABİLİR?

Kilo vermek arzusu içerisinde olan kişilerin hemen hemen büyük bir kısmı kekik suyu ile zayıflama yönteminden faydalanabilir. Yeterli ölçüde ve uygun dozda (doğru miktarda) tüketildiği taktirde kekik suyu ile zayıflama yönteminin sağlık bakımından herhangi bir zararı olmamaktadır. Fakat bazı hastalığı/rahatsızlığı bulunan kimselerin kekik suyu içerken özellikle dikkatli olmaları lazımdır, örnek verilecek olursa kekik suyu mideye etki edeceğinden ülser, gasrit veya reflü gibi mide sorunları olan insanlara zararının dokunması ihtimali bulunmaktadır.

Mide etki ettiği gibi vücutta kolesterol düzeyine de aynı şekilde etki eden kekik suyunun kalp-damar hastalığı yahut kolesterol seviyesinde dengesizlik problemi yaşayan kişilerin de son derece dikkatli tüketmeleri lazım gelmektedir. Son olarak vücudunda meydana gelen çeşitli sağlık sorunun ötürü de devamlı surette ilaç kullanan kişilerin de kekik suyu ile zayıflama yönteminden yararlanmadan önce uzman hekime danışmaları gerekmektedir.

TAZE KEKİK SUYUNUN GÜN İÇERİSİNDE KAÇ DEFA İÇİLMESİ GEREKMEKTEDİR?

Mucize faydalara / yararlara sahip olan kekik suyunun olması gereken ölçünün üstünde kullanılması vücutta pek çok yan etkinin oluşmasına ortam hazırlayabilmektedir. Kekik suyu, oldukça ağır ve etkili bir içecek olmasından ötürü kilo miktarınız ne denli çok olursa olsun gün boyunca yalnızca bir fincan ölçüsünde kekik suyu tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Özetleyecek olursak kekik suyunu bir gün içerisinde ne kadar çok tüketirsem o kadar fazla kilo veririm şeklinde yanlış bir fikre kapılmamanız gerekmektedir. Şayet kekik suyunu gereken dozun fazlasını kullandığında midenizde yanma, baş dönmesi veya ağrısı, ileri durumlarda midede reflü hastalığının meydana gelmesine neden olabilmektedir.

KEKİK SUYU AÇ KARNINA MI YOKSA TOK KARNINA MI TÜKETİLMELİDİR?

Kekik suyunun genellikle aç karnına içilmesi tavsiye edilmektedir. Gün içerisinde aç olduğunuz herhangi bir vakitte hazırladığınız kekik suyunuzu içebilirsiniz. Kekik suyu ile zayıflama yönteminde diğer bir püf noktası da kilo vermek ve zayıflamak için yemekten hemen önce içilmesi önerilmemektedir. Kekik suyunu tüketmenizin ardından vücudunuzda yağ yakımı etkisini gösterebilmesi adına 30-60 dakika boyunca hiçbir besin/yiyecek tüketmemeniz gerekmektedir.