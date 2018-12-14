BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı yapıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moldova Dışişleri Bakanı Tudor Ulianovschi, KEİ Genel Sekreteri Micheal B. Christides ve üye ülkelerin üst düzey yetkilileri katıldı.

Toplantıda, ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, çevre, ticaret, gümrük işleri, KOBİ'ler, örgütlü suçlarla mücadele, tarım ve kültür gibi iş birliği alanlarında, KEİ'nin son dönemdeki çalışmaları müzakere edildi.



KEİ'nin daha fazla proje odaklı bir örgüte dönüştürülmesi için atılabilecek ek adımlar konusunda tarafların görüş alışverişinde bulunduğu toplantının sonunda Bulgaristan, 2019 yılı için KEİ dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı.

Türkiye'nin önerisi üzerine, 25 Haziran 1992'de İstanbul'da kurulan KEİ, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk, Ermenistan, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Moldova, Rusya, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna olmak üzere 12 üye devletten oluşuyor.

KEİ'de 14 devlet ve 4 kuruluş da gözlemci statüsünde bulunuyor.