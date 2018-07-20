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Kehribarın içinden çıkana kimse inanamadı

Myanmar'da kehribar içinde 99 milyon yıl öncesine ait yılan yavrusu fosili bulundu.

20 Temmuz 2018 Cuma 16:54
Kehribarın içinden çıkana kimse inanamadı

Myanmar'da dinozorlar çağında yaşadığı tahmin edilen, 99 milyon yıl öncesine ait yılan yavrusu fosili bulundu. Fosilin, üzerini kaplayan kehribar sayesinde korunduğu belirtildi.

OLDUKÇA NADİR BİR PARÇA

Fosilin son derece nadir olduğu ve üzerini kaplayan ağaç özü kehribar sayesinde korunduğu belirtildi.

DÜNYADA BULUNAN EN ESKİ YAVRU YILAN FOSİLİ

Kanada'daki Alberta Üniversitesinden Profesör Michael Caldwell, 99 milyon öncesine ait fosilin şu ana kadar dünyada bulunan en eski yavru yılan fosili olduğunu ve Kretase döneminde Myanmar ormanlarında yaşadığını ifade etti.

Caldwell, şafak yılanı türüne ait olduğu anlaşılan fosilin, koruyucu özelliğe sahip ağaç özü kehribar ile kaplanmış şekilde bulunduğunu bildirdi.

Fosilin üstündeki bitki ve böcek parçalarının, yılanın ormanda yaşadığına işaret ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 16:54
  1. Kanada
  2. Myanmar

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