0553 313 94 23

Kefken kampı Türkiye’nin 81 ilinden gençleri ağırlıyor

Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı’nı ziyaret eden Başkan Yıldız, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:10
Kefken kampı Türkiye’nin 81 ilinden gençleri ağırlıyor

Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı’nı ziyaret eden Başkan Yıldız, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Gençlerle birlikte etkinliklere de katılan Başkan Yıldız, “Türkiye’nin 81 ilinden çocuklarımız var burada. Amacımız gençlerimizi geleceğe hazırlamak. Biz gençlerimiz için varız ve her zaman onlar için elimizden geleni yapacağız” dedi.


BeyoğluBelediyesi tarafından öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kefken Çevre ve Yaz Kampı, 16’ıncı yılında da öğrencilerin buluşma noktası oldu. Her yıl binlerce öğrencinin katıldığı Kamp, yeni sezonun ilk haftasında Beyoğlu’ndan 300 öğrenciyi ağırladı. Bir hafta boyunca kültürel, sanatsal ve sportif branşlarda verilen eğitimlere katılan gençler, hem eğlendi hem de öğrendi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da kampı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet ederek onlarla birlikte etkinliklere katılan Başkan Yıldız, daha sonra kampı gezerek çalışmaları yerinde inceledi.


“Her hafta 300-400 civarında gencimiz istifade ediyor”


Gençleri yaz tatillerinde Kefken Kampında buluşturmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Yıldız,“Burası Beyoğlu Belediyemizin Kefken Kampı. Özellikle eğitim dönemini tamamlayan gençlerimizi buraya davet ediyoruz. Burada gençlerimiz bir hafta boyunca kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle hem eğleniyor hem de öğreniyor. On farklı atölyede bu etkinlikler yapılıyor. Her hafta 300-400 civarında öğrencimiz, gencimiz burada bu etkinliklerden istifade ediyor. Bir tarafta deniz, diğer taraftan havuzuyla yaz sporu olarak yüzme sporunu yapabiliyorlar. Futbol, basketbol, okçuluk başta olmak üzere birçok sporu burada yapabiliyorlar” dedi.


“ Burada Türkiye’nin 81 ilinden çocuklarımız var”


BeyoğluBelediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Türkiye’nin 81 ilinden çocuklarımız var burada. Burada tek millet olmanın bilincini yaşıyorlar. Bu devlet için çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Burada zaman zaman sosyal sorumluluk projeleri de geliştiriyoruz ki, gençlerimiz birlikte bir şeyler başarmanın da gururunu yaşasınlar. Amacımız, Beyoğlu’nun gençlerini geleceğe hazırlamak. Onların zihinsel ve fiziksel becerilerini artırmak. Birlikte hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar. Biz de gelip kendilerini zaman zaman ziyaret ediyoruz. Sohbet edip onlarla etkinliklere katılıyoruz. Kampımız yaz boyunca devam edecek. Burada ciddi bir emek var. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Biz gençlerimiz için varız ve her zaman onlar için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.


Kamp, 2 Eylül’e kadar devam edecek


Her hafta farklı öğrenci gruplarını ağırlayan kapta öğrencilere; futbol, basketbol, voleybol, geleneksel çocuk oyunları, okçuluk, satranç, yüzme ve masa tenisi olmak üzere 8 farklı sportif branşta eğitimler veriliyor. Yeşilay eğitimleri ile de öğrenciler madde ve teknoloji bağımlılığı üzerine atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda aidiyet duygusu yüksek ve ülkesine bağlı gençler yetiştirmek amacıyla değerler eğitimi veriliyor. 12-18 yaş arasındaki öğrencilerden sivil toplum kuruluşlarına, engelli vatandaşlardan şehir dışından gelen öğrencilere kadar binlerce misafiri ağırlayan Kefken Kamp, 2 Eylül’e kadar devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:10
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinan Gümüş, Genoa'da
    1. Sinan Gümüş, Genoa'da
    2. Yer: Kayseri... 7,5 milyon yıllık..
    3. İsrail'de gerilim tırmanıyor! İşte..
    4. Tüm pürüzler giderildi... Fenerbahçe..
    5. Antalya’da gümrükten ucuza eşya alma..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Aracın..
    7. Konuk: “Kooperatifçilik bizim için..
    8. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?..
    9. 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan..
    10. Ümraniye’de uyuşturucu madde..
    11. Siirt'te PKK'lı teröristlerce yola..
    12. Yarısı yenmiş erkek cesedi bulundu!
    13. LYS’den tam puan alan öğrenciler..
    14. Taşköprü Belediyesi, Yaz Spor..
    15. "İran'daki Afgan sığınmacıların hiçbir..
    16. Göztepe Stadı’nın kapasitesi artıyor
    17. Mersin’de sahte rakıdan etkilendikleri..
    18. (Özel Haber) Soner Demirtaş:..
    19. Toyota GR Supra GT4'ün satışlarına..
    20. Türkiye ile Japonya arasında..
    21. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden..
    22. Kefken kampı Türkiye’nin 81 ilinden..
    23. CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi
    24. ﻿Manisa'da arının soktuğu çiftçi..
    25. 5 bin 500 çocuk Esenler’ deki piknikte..
    26. Başkan Akın çalışmalar hakkında esnafı..
    27. Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar..
    28. Mevsimlik işçilere diş sağlığı..
    29. Amed Sportif Faaliyetler’den sosyal..
    30. TFF Yönetim Kurulu üyeleri Trabzon'da
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik