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Kefirin faydaları neler? Kefir neye iyi gelir?

Çoğu insan içmekte zorluk çektiği kefirin faydalarını bir bilse her öğünde kefiri sofrasında eksik etmez. Ekşimsi tadı bulunan kefir birçok hastalığı da şifa kaynağı. Kefirin faydaları saymakla bitmiyor. Columbia Üniversitesi’nce fareler üzerinde yapılan araştırmalar sonucu, travma sonrası oluşan sindirim sistemindeki bozuklukları normale dönüştürülmenin yolu araştırmalar sonucu bulundu. Bilimsel araştırmada ortaya çıkan sonuca göre, yoğur ve kefer depresyonun bir numaralı düşmanı olduğu gözlendi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:57
Kefirin faydaları neler? Kefir neye iyi gelir?

Çoğu insan içmekte zorluk çektiği kefirin faydalarını bir bilse her öğünde kefiri sofrasında eksik etmez. Ekşimsi tadı bulunan kefir birçok hastalığı da şifa kaynağı. Kefirin faydaları saymakla bitmiyor. Columbia Üniversitesi’nce fareler üzerinde yapılan araştırmalar sonucu, travma sonrası oluşan sindirim sistemindeki bozuklukları normale dönüştürülmenin yolu araştırmalar sonucu bulundu. Bilimsel araştırmada ortaya çıkan sonuca göre, yoğur ve kefer depresyonun bir numaralı düşmanı olduğu gözlendi.

Yoğur ve kefir depresyonun bir numaralı düşmanı

Dr. Bridget Callaghan, travma sonrası oluşan sindirim sistemindeki bozuklukları normale döndürebilmenin yolunu da araştırdığı deneyinde probiyotiklerin gücünü gözlemliyor. Travma yaşayan farelerin diyetlerinde probiyotik ağırlıklı gıdalar veriliyor. Deney sonunda kefir ve yoğurtta da bol miktarda bulunan probiyotik gıdalar ile beslenen farelerde travmanın izleri daha az görülüyor. Dr. Bridget Callaghan’ın yaptığı araştırmalar, yoğurt ve kefir gibi gıdaların depresyon ve kaygı bozukluğunu azalttığını gösteriyor.

Kefir bağışıklığı güçlendiriyor

Ev yapımı olarak hazırlanan kefiri günde 1 bardak tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili bir içecek.

Hatta irlandalı bilim adamları tarafından yapılan bir çalışma sonucunda kefirin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Kansere neden olan tümörler üzerinde etkili

Kefir vücutta ki hücrelerin yenilenmesini sağlama da oldukça etkili bir içecektir.  Bu sayede de kanserli hücreler üzerinde de oldukça etkili olduğu söyleniyor. Düzenli olarak tüketilen kefir kanser hücrelerinin gelişmesini engelleyerek tümör oluşmasının da önüne geçiyor.

Alerji ve astımda etkili

Düzenli olarak tüketilen kefir alerji ve astım hastalıklarında da oldukça etkili bir içecek.

Kemik gelişimi ve sağlığı açısından önemli

Özellikle gelişme çağındaki çocuklarda kefirin kemik gelişimi üzerinde inanılmaz etkileri bulunuyor. Düzenli olarak tüketilen kefir aynı zamanda menopoz dönemine giren kadınlarda kemik erimesinin de önüne geçiyor.

Bağırsak florasını düzenliyor

Bağırsakta meydana gelen iltihabik durumları, bağırsak kanserini ve kabızlığı kefirin iyileştirici özelliği olduğu söyleniyor.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:57
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