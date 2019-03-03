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"Kefal Dalyan’da yenir" sloganıyla tonlarca ekmek arası kefal dağıtıldı

Muğla’da kış turizmini hareketlendirmek amacıyla Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından Ortaca Belediyesi, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MUTSO) katkılarıyla Dalyan Kefal Balığı Festivali’nin 3’üncüsü düzenlendi.

03 Mart 2019 Pazar 17:12
"Kefal Dalyan’da yenir" sloganıyla tonlarca ekmek arası kefal dağıtıldı

Muğla’da kış turizmini hareketlendirmek amacıyla Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından Ortaca Belediyesi, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MUTSO) katkılarıyla Dalyan Kefal Balığı Festivali’nin 3’üncüsü düzenlendi.


Dalyan Mahallesi’nde gerçekleştirilen festival kapsamında, Dalyan Kanalı ve İztuzu sahilinde kefal balığı avı yarışması yapıldı. Yarışmanın ardından vatandaşlara yaklaşık 6 ton ekmek arası ücretsiz kefal balığı dağıtıldı. Vatandaşlar festivalde açılan stantlara büyük ilgi gösterdi.


AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, etkinlikte yaptığı açıklamada, Dalyan denince akla kral mezarları ve caretta carettaların geldiğini, ancak kefal balığının da unutulmuş önemli değerlerden birisi olduğunu ifade etti.


Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dalyan Kefal Balığı Festivali’nin her geçen sene artan ilgiyle karşılaşan bir organizasyon olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.


Kefal balığının Dalyan’ın önemli ürünlerinden birisi olduğunu belirten Başkan Karaçelik; “Uzun yıllardan beri ülke çapında bilenen bir balık türüdür ama maalesef son yıllarda Dalyan kefali eski pazar payını kaybetmek üzereydi. Bizde bunu göz önüne alarak DALKO, Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği ve MUTSO’nun katkılarıyla Dalyan kefalini tekrar ön plana çıkarmak ve pazar payını arttırmak, Dalyan’nın tanıtımını sağlamak amacıyla 3 yıldır düzenliyoruz. Bundan sonrada geleneksel hale gelecek ve uzun yıllarda devam edecek bir festival olacağına inanıyorum.” diye konuştu.


Başkan Karaçelik, Dalyan’ın turizmde, kefal’in ise balık ürünleri arasında hak ettiği yeri bu tür tanıtımlar ile alacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.


DALKO Başkanı Arif Yalılı, Kefal Balığı Festivali’ni Ortaca’nın yanı sıra Köyceğiz ilçesine de taşımak istediklerini söyledi.


Amaçlarının festivale gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayarak bölgenin tanımına katkı sağlamak olduğunu belirten Yalılı; “Yıllık üretimimizi 700 bin kiloya kadar çıkardık. Bu artış böyle devam ettiği sürece yöre halkımız ucuz balık yemeye devam edecek.” dedi.


Festival ile birlikte açılışını yaptıkları DALKO Balık Evi’nin önemine değinen Arif Yalılı, “Tesisimizi sıradan bir balık satış noktası değil. Her yerde bulunmayan balık yumurtası, yılan balığı, balık köfteyi insanların burada bulması mümkün. Kendi yaptığımız üretimi sergilediğimiz bir kurum burası.” şeklinde konuştu.


MUTSO Başkanı Mustafa Ercan ise şunları söyledi; “Dalyan 3. Kefal Balığı Festivalinin proje ortaklarından birisi olarak turizmin 12 aya yayılması konusunda desteklerimiz devam edecek. Bundan birkaç ay önce Dalyan Caretta Run Yarı Maratonu etkinliğini gerçekleştirdik. Kış turizmine daha çok katkı vermek adına yapıyoruz bunları. Birkaç ay sonra da Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışı etkinliğini düzenleyeceğiz. ECO Trails’de de proje ortayız. Her türlü projede varız, varolmaya da devam edeceğiz.”

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 17:12
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