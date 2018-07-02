Kediyi denize atan adamın savunması duyanları hayrete düşürdü

ATV Muhabiri Sümeyye Yılancı, haber dönüşü dehşet verici bir olaya şahit oldu. Kameralar kapandığı anda bir adam yavru bir kediyi tutup denize attı. Kedinin can çekiştiğini gören muhabir, adama 'Kediyi denize neden attınız?' diye sordu. Adamın verdiği cevap ise duyanları hayrete düşürdü. Olay yerine çağrılan polis zanlıyı gözaltına alarak karakola götürdü.