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Kediyi denize atan adamın savunması duyanları hayrete düşürdü

İstanbul'da yavru bir kediyi denize atan adam orada bulunan muhabirlere yakalandı. Caninin savunması duyanları hayrete düşürdü.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:39

ATV Muhabiri Sümeyye Yılancı, haber dönüşü dehşet verici bir olaya şahit oldu. Kameralar kapandığı anda bir adam yavru bir kediyi tutup denize attı. Kedinin can çekiştiğini gören muhabir, adama 'Kediyi denize neden attınız?' diye sordu. Adamın verdiği cevap ise duyanları hayrete düşürdü. Olay yerine çağrılan polis zanlıyı gözaltına alarak karakola götürdü. 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:39
  1. ATV Muhabiri Sümeyye Yılancı
  2. kediyi denize atan adam

YORUM YAZ

  • cuma Aktaşcuma Aktaş16 dk önce
    helal olsun o muhabire de kameramana da oradaki kediyi çıkaran vatandaşlara da tutuklayan polise de. Bu herife ceza verilmemeli, karaya 1-2 km uzakta denize bandırmalı. İyilik etmiş olurlar bu herife de. Bu düşüncem bu adama karşı beslediğimiz hayvan sevgisinden.
  • 00000012 dk önce
    Polis Az İlerde Bırakmıştır.
  • SalhSalh14 dk önce
    Allah razı olsun muhabirden
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