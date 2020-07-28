Kediye yapılan test pozitif çıktı! İngiltere'de ilk kez bir hayvanda koronavirüs görüldü

İngiltere'de bir evcil kedide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Başkent Londra'ya bağlı Weybridge kasabasında yaşayan bir ailenin kedisine geçen hafta yapılan testin pozitif çıktığı ve bunun ülkede bir hayvanda görülen ilk koronavirüs vakası olduğu belirtiliyor.

"Kedinin virüsü bulaştırdığına dair işaret yok"

Bugüne dek enfekte hayvanların sadece hafif belirtiler gösterdiğine ve birkaç gün içinde iyileştiğine tanık olundu.

Veterinerlik Dairesi Başkanı Christian Middlemiss, hayvanın sahiplerine ya da diğer hayvanlara virüs bulaştırdığına dair bir işaret olmadığını söyledi.

Kedi birkaç gün içerisinde iyileşti

Hastalığın hayvana sahiplerinden geçtiği tahmin ediliyor. Evin üyelerinin daha önce koronavirüse yakalandıkları, hafif belirtiler gösteren kedinin birkaç gün içinde iyileştiği belirtiliyor.

"Hayvan sahipleri endişelenmesin"

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu Medikal Direktörü Yvonne Doyle, "İlk kez bir kedinin Covid-19 testi pozitif çıkıyor. Ama hayvan sahiplerinin endişelenmesine gerek yok. Henüz evcil hayvanlardan insanlara hastalık geçtiğine dair bir kanıt bulunmuyor" dedi.