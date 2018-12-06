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Kediye vurup battaniyesini çalmış

Yalova'da bir veteriner muayenehanesi önünde kutu içindeki kedinin battaniyesini çalıp hayvana vuran kişinin videosuna sosyal medyada tepki yağdı

06 Aralık 2018 Perşembe 13:47
Kediye vurup battaniyesini çalmış

YALOVA (AA) - Yalova'da bir veteriner muayenehanesi önünde kutu içinde duran kedinin battaniyesini çalan ve hayvana vuran kişinin bu davranışı, olaya ilişkin videonun paylaşıldığı sosyal medyada yoğun tepki çekti.

Süleymanbey Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir veteriner muayenehanesinin önünde dışarıda yaşayan kedi için, veteriner hekim Berna Özer tarafından battaniye serili karton kutu konuldu. Muayenehanenin önünden geçen bir kadın, rüzgardan düşen kutunun içindeki battaniyeyi aldı. Kadın, bu sırada patileriyle battaniyeye tutunmaya çalışan kediye vurarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan durumu fark eden veteriner Berna Özer, iş yerinin güvelik kamerasına yansıyan olayı sosyal medya üzerinden paylaştı. Yaşanan durum, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Kediye kapı önünde baktıklarını kaydeden Özer, şunları söyledi:

"Kapımızın önünde yaşayan bir kedicik var. Küçüklüğünden, bebekliğinden beri orada büyüyor. İçeri de girmiyor. Kar, kış demeden sokakta. Biz de çok üşüyor, orada kenarda büzüşmüş şekilde durunca dışarıya kutu, battaniye koyduk ki alttan soğuk çekmesin, üşümesin bir nebze. Daha önce de çaldılar kutuyu ama ilk defa böyle bir şey, döverek alma gibi bir şey oldu. Biz de fark etmedik. İçeride yoğunduk. Çıktım baktım kutu devrilmiş battaniye yok. 'Allah Allah, herhalde uçtu' dedim. Bir baktım ki hayvan da korkmuş, arabanın altına girmiş saklanmış. Dedim herhalde bir şey oldu. Kameradan bir bakalım dedim. Zaten öyle çıktı olay. Ne diyeceğimi şaşırdım. Görüntüde her şey var. Bez parçası, paçavra onu almak için hayvana vuruyor. Diyecek hiçbir şey yok. Lafın bittiği yer."

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:47
  1. Yalova

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