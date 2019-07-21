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Kedinin yılanla kavgası kamerada

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kedinin yılanla kavgası ilginç görüntüler oluşturdu.

21 Temmuz 2019 Pazar 13:14
Kedinin yılanla kavgası kamerada

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kedinin yılanla kavgası ilginç görüntüler oluşturdu.


Alaplı ilçesinde mobilya ustası olan Özlem Yalçın, öğlen vakti evine gitmek isterken yolda bir kedinin yılanla boğuşması görünce o anları kaydetti. Görüntüleri cep telefonuna kaydeden Özlem, "Dükkandan çıktım ve eve giderken yolda bir kedinin tuhaf hareketler yaptığını gördüm. Kedinin yanına yaklaştığımda bir baktım ki kedi çekinerek patileriyle yılana vurmaya çalışıyor. Kediye aldırış etmeyen yılan daha sonra otların arasında kayboldu. Ben de bu anı cep telefonumla çektim" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 13:14
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