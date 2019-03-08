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Kedinin kaldırımda fare ile oyunu

Elazığ’da sokakta bir kedinin kaldırımda gördüğü fare ile oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

08 Mart 2019 Cuma 13:47
Kedinin kaldırımda fare ile oyunu

Elazığ’da sokakta bir kedinin kaldırımda gördüğü fare ile oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı.


Merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi’nde ara sokakta bir fareyi kaldırımda gören kedi, sıkıştırdığı fare ile oynadı. Kedinin aralıklarla patileriyle yakalayıp takip ettiği fare sonunda bir aracın altına girerek kaçarken, yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:47
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