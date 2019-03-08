Kedinin kaldırımda fare ile oyunu Elazığ’da sokakta bir kedinin kaldırımda gördüğü fare ile oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Elazığ’da sokakta bir kedinin kaldırımda gördüğü fare ile oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi’nde ara sokakta bir fareyi kaldırımda gören kedi, sıkıştırdığı fare ile oynadı. Kedinin aralıklarla patileriyle yakalayıp takip ettiği fare sonunda bir aracın altına girerek kaçarken, yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.