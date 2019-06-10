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Kedili Tekke Millet Kıraathanesi’ne büyük ilgi

Osmangazi Belediyesi’nin tarihî mirası yeniden ayağa kaldırma adına en önemli projelerinden olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi büyük ilgi görüyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
Kedili Tekke Millet Kıraathanesi’ne büyük ilgi

Osmangazi Belediyesi’nin tarihî mirası yeniden ayağa kaldırma adına en önemli projelerinden olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi büyük ilgi görüyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Millet Kıraathanesi Projesi’nin Bursa’daki ilk örneği olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi 7’den 77’ye her yaştan insanın buluşma yeri oldu. Muradiye Mahallesi’nde 16’ncı yüzyılda Şeyh Ahmet tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesi dolayısıyla ‘Kediler Tekkesi’ olarak anılan tarihî bina, yüzlerce kitaptan oluşan kütüphanesi ile vatandaşlara her alanda kitap okuma imkanı sunuyor. Gelen misafirlere kek, çay ve kahve ikramlarının yapıldığı Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, vatandaşların bir araya gelerek sosyalleşmesine de katkı sağlıyor. Düzenli olarak kitap okuma etkinliklerinin de düzenlendiği merkez, zengin kütüphanesiyle sınavlara hazırlanan öğrencilerin de gözde mekanı haline geldi.


Kedili Tekke’nin bölgedeki sosyal alan ihtiyacına cevap verdiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tarihî Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, milli kültürümüzün ve misafirperverliğimizin yaşatıldığı bir mekan oldu. İlmin tecrübeyle harmanlandığı, çayın, kahvenin, sohbetin anlam bulduğu, okuma alışkanlığının pekiştiği kıraathanemizde verimli zaman geçirmek isteyen herkes, kütüphane ve okuma salonlarından faydalanıyor. Bu tarihi ortamda kitap okumak isteyen vatandaşlarımızı kıraathanemize bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
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