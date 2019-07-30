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Kedilerin hamak ve müzik eşliğinde uyku keyfi

Tunceli ve Ardahan'da kedilerin hamakta ve kolon üzerinde müzik eşliğinde uyuması ilginç görüntü oluşturdu

30 Temmuz 2019 Salı 12:36
Kedilerin hamak ve müzik eşliğinde uyku keyfi

TUNCELİ/ARDAHAN (AA) - Tunceli'de sıcaktan bunalan kedinin hamakta, Ardahan'da da 2 kedinin kolon üzerinde müzik eşliğinde uyumaları ilgiyle izlendi.

Hava sıcaklığının 38 derece olduğu Tunceli'de sokak hayvanları da bunaltıcı sıcaktan korunmak için farklı yollara başvuruyor.

Kent merkezindeki Sanat Sokağı'nda gölge oluşturmak için esnafın bir çay bahçesi önündeki ağaçlar arasına astığı örtü, bir kedi tarafından hamak olarak kullanıldı.

Çevredekilere aldırış etmeden gün boyunca burada uyuyan ve insanların da rahatsız etmediği kedi, günün büyük bölümünü burada geçiriyor.

Sıcaktan korunmak için hamak olarak kullandığı örtü üzerindeki ağaç yaprakları arasında uyuyan kedi, fotoğraf çekmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

- Müzik eşliğinde uyku

Ardahan'da Kongre Caddesi'nde ses sistemlerinin satıldığı dükkana gelen 2 kedi yavrusu ise büyük ebattaki yüksek ses sistemlerinin üzerine çıktı.

Müzik çalınan ses sistemi üzerinde müzikten rahatsız olmadan keyifle uyuyan minik kediler, esnaf ve çocukların ilgisini çekti.

Özkan Kurban isimli çocuk, kedi yavrularının müzik eşliğindeki uyku keyfi için, "Çok güzel uyuyorlar, çok sevimliler." dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:36
  1. Ardahan
  2. kedi yavruları
  3. Müzik
  4. uyku

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