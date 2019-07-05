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Kedilere yuva çağrısına belediye kayıtsız kalmadı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, özellikle yardıma muhtaç durumdaki sokak hayvanları için çalışma başlatan ve evinde kedi baktığı için zaman zaman komşuları ile tartışan bir hayvanseverin barınak talebi, Torbalı Belediyesi tarafından hayata geçirildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:03
Kedilere yuva çağrısına belediye kayıtsız kalmadı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, özellikle yardıma muhtaç durumdaki sokak hayvanları için çalışma başlatan ve evinde kedi baktığı için zaman zaman komşuları ile tartışan bir hayvanseverin barınak talebi, Torbalı Belediyesi tarafından hayata geçirildi.


Torbalı ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında yaşayan ve kedi baktığı için yaşadığı apartmanında hedef haline gelen Zehra Aslıhan’ın sesini Torbalı Belediyesi duydu. Özellikle yardıma muhtaç durumdaki sokak hayvanları için çalışma başlatan ve evinde kedi baktığı için zaman zaman komşuları ile kavga eden Zehra Aslıhan’ın barınak talebini Torbalı Belediyesi geri çevirmedi. Bahçelievler Mahalle Muhtarı Adem Özcan’ın da girişimiyle Torbalı Belediyesi, mahallede yeşil alan olarak geçen alana sokak hayvanları için bir barınak yaptı. Etrafı demir çitle kaplanan, içine küçük, güvenli kulübeler konan alanda yer alan kedilerin, periyodik olarak Torbalı Belediyesi veterinerleri tarafından kontrolden de geçirileceği belirtildi.


Şuan 20’ye yakın sokak kedisinin barındığı barınakta, özellikle bakıma muhtaç engelli kediler bulunuyor. Sokakta gördüğü bakıma muhtaç kedilere artık burada bakacağını ifade eden Zehra Aslıhan, Torbalı Belediyesi’ne teşekkür etti. Apartmanda komşularıyla bu nedenden dolayı zaman zaman tartışmalar yaşadığını ifade eden Aslıhan, "Koskoca TOKİ’de kedilere bakabileceğim bir alan bulunamadı. Muhtarımız aracılığıyla Torbalı Belediyesi’ne talepte bulunduk. Kısa sürede yeşil alan olarak geçen bu yeri bize hazır hale getirdiler. Artık kedilere burada bakacağız" dedi.


Öte yandan Torbalı Belediyesi yetkilileri, özellikle muhtarlar aracılığıyla sokak hayvanları için gelebilecek talepleri değerlendirmeye hazır olduklarını ve kurum olarak bu tür çalışmalarda yer almaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:03
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