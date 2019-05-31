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Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş kurtardı

İstanbul Bakırköy’de bir apartmanın bahçesinde kedilerin eline düşen ebabil kuşuna duyarlı vatandaşlar sahip çıktı.

31 Mayıs 2019 Cuma 20:31
Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş kurtardı

İstanbul Bakırköy’de bir apartmanın bahçesinde kedilerin eline düşen ebabil kuşuna duyarlı vatandaşlar sahip çıktı. İlk başta sığırcık kuşu olduğunu, veterinere gittiklerinde ebabil olduğunu anlayınca şaşırdıklarını belirten aile yetkililere haber verdi.


Bakırköy, Ataköy’de Aliye Polat isimli vatandaş, evin bahçesinde kedilerin bir kuş yakaladığını gördü. Hızlıca kedilerin elinden kurtarmaya çalıştığı kuşun sırtından yaralandığını anlayınca kızı ile birlikte veteriner hekimliğine götürdü. Burada da bulduğu kuşun Kuran’ı Kerim’de Fil suresinin anlattığı ve bir çok dini hikayeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu öğrenince çok şaşırdı.



“Kediler başındayken buldum”


Kuşu kedilerin arasından çıkartıp kurtardığını belirten Aliye Polat, “Arka bahçede kediler başındayken buldum. İki saat evde durdu ardından kızım veterinere götürdü. Veteriner de ebabil kuşu olduğunu söyledi. Ardından Orman, Su işleri Müdürlüğünü aradık, geleceğiz dediler. Ben bun üzülüyorum bir şey yemiyor. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyorum” dedi.



“Baktım, çok değerli bir kuş”


Annesinin kuşu bulduktan sonra veterinere götürdüğünü ve orada da ebabil kuşu olduğunu öğrendiklerini söyleyen Şirvan Polat, “Veterinere götürdüm ilk başta. O zaman ebabil kuşu olduğunu bilmiyordum. İlk başta sığırcık kuşu diye düşündüm. Adam ‘buna bakamazsınız, çok küçük yavru bu’ dedi. ‘Orman ve su İşleri yetkililerini arayın’ dedi. Ardından araştırayım dedim. Baktım, çok değerli bir kuşmuş, koruma altındaymış. Ölmesin çok küçük. İnşallah iyileşir” ifadelerini kulandı.


Yaralı Ebabil Kuşa yetkililer gelene kadar duyarlı aile evinde bakacaklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 20:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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