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Korona Virüs Kediler koronavirüsü 2 günde yeniyor
Korona Virüs

Kediler koronavirüsü 2 günde yeniyor

Letonya'da bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma sonucu, kedilerin koronavirüsü 2 günde yenebildikleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 20:21:00 -
Kediler koronavirüsü 2 günde yeniyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının evcil hayvanlara da bulaştığı daha önceki araştırmalarla kanıtlanmıştı. Bilim insanları şimdi de evcil hayvanların, özellikle kedilerin koronavirüs ile mücadelelerini araştıran bir çalışma yayınladı.

Letonya Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışma sonucu, koronavirüs bulaşan kedilerin virüsü insanlara göre çok daha erken yendikleri açıklandı.

İnsanların Covid-19 semptomlarını 5 ila 10 gün arasında gösterdiği belirtilirken, kedilerin Covid-19 semptomlarını sadece 2 gün gösterdikleri ifade edildi.

Çalışmanın başyazarı Letonya Ziraat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Profesör Kaspars Kovalenko, "Kediler sahipleri ile çok yakın temas halindedirler. Koronavirüslü bir kişiyle yakın temasta olan kedilerin virüs kapmama ihtimalleri çok az. Ama çoğu zaman bu enfeksiyon kendi kendini sınırlıyor. Bu nedenle kedilerde 2 gün boyunca klinik belirtiler görülüyor ama oldukça hızlı bir şekilde iyileşiyorlar. Kedilerin virüsü çok kısa bir süre için yendiğini tespit ettik. Çünkü pozitif bir kişiyle çok yakın temasın oldukları ve klinik belirtiler gösterdikleri durumlarda bile, kedilerin solunum yollarında koronavirüs tespit etmedik" şeklinde konuştu.

Bulguların çok sayıda kediden alınan sürüntü örneği, kan testi ve dışkı örneğine dayandığını belirten Letonya Ziraat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden Dr. Gundega Mūrniece ise, "Kediler hızlıca antikor geliştiriyor. Her şarta uyum sağlayan bir bağışıklık sistemleri var" ifadelerini kullandı.

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