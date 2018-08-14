THY - Trabzon
0553 313 94 23

Kediden korkan genç kız 15 adet iğne yuttu

Elazığ’da 17 yaşındaki Hülya Dolanbay, ağzına aldığı 15 tane iğne ile balonları patlatmaya çalışırken, üzerine kedi atlaması sonucu korkarak tüm iğneleri yuttu.

14 Ağustos 2018 Salı 17:04
Kediden korkan genç kız 15 adet iğne yuttu

Arkadaşlarıyla beraber oyun oynayan Hülya Dolanbay, yere uzanarak ağzına 15 tane toplu ve dikiş iğnesi aldı. İğneleri balona fırlatarak patlatmaya çalışırken üzerine bir anda kedinin sıçramasıyla korkan Dolanbay, ağzındaki 15 iğneyi yuttu.

9 İĞNE KALIN BAĞIRSAĞINDA KALDI

Korkudan ailesine durumdan bahsetmeyen Dolanbay, diğer gün karın ağrısıyla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu. Burada durumu doktorlara söyleyen Dolanbay, tedavi altına alındı. İğnelerde 3’ü doğal yol ile çıkarken, midede ve ince bağırsakta bulunan 3 iğne de endoskopi yöntemiyle çıkarıldı. Kalan 9 iğnenin bağırsağın ilerisinde ve kalın bağırsakta olduğu öğrenilen Dolanbay, gözlem altına alındı. Gözlem sonucunda doğal yolla çıkmayan iğnelerin, kolonoskopi yöntemi ile alınacağı bildirildi.

"AİLEME SÖYLEYEMEDİM"

Dışarıda arkadaşlarıyla oynadığını belirten Hülya Dolanbay, “Ağzıma 15 tane iğneyi aldım. Sonra yerde uzanarak balon patlatmaca oynayacaktık. Balona atarken birdenbire kedi üzerime atladı. Ne yapacağımı bilemedim. Birden hepsini yutmaya başladım. Aileme söyleyemedim. Karın ağrım vardı. Bir gün sonra acile geldim” dedi.

MİDE VE İNCE BAĞIRSAKLARA SAPLANAN İĞNELER ÇIKARILDI

Hastanın dün akşam saatlerinde geldiğini belirten Çocuk Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, “Arkadaşlarıyla sokakta ağzına 15 tane dikiş ve toplu iğne alarak balon patlatmaca oyunu oynuyorlarmış. O esnada hastamızın üzerine bir kedinin fırlaması nedeniyle 15 tane iğnenin tümünü yutuyor. Hastamız bize akşam saatlerin iğne yutma şikayetiyle geldi. İzleme aldık. Şuanda gözetimimiz altında. Yaklaşık olarak 24 saat izlememize rağmen iğnelerin bazıları bağırsakta ve mide de olduğundan dolayı endoskopi yaptık. Mideye ve ince bağırsağa saplanmış olan iğneleri çıkardık." diye konuştu.

DİKİŞ İĞNESİ VE TOPLU İĞNE

3 tane iğneyi çıkardıklarını aktaran Prof.Dr. Doğan, “3 tane de hastamız dışkıyla çıkardı. Geri kalan henüz bağırsakta. Onları da çok yakın zamanda inşallah kolonoskopi ile çıkarma eğilimine gideceğiz. Toplam 15 tane iğne yutmuştu. Bunların bazıları toplu iğne bazıları da dikiş iğnesiydi. Dikiş iğnelerini çıkarırken biraz zorlandık. Çünkü herhangi bir ucunda tutacak yer olmadığından çıkarırken hastamız biraz incinmiş olabilir. Ama hepsini başarıyla çıkardık. Şuanda mide ve ince bağırsak üst kısmında kalan iğne yok. Geri kalanlar bağırsağın son kısmında. Onları da birkaç saat izleyip hastamız kendi dışkıyla çıkaramazsa kolonoskopi ile çıkarma eğilimine gideceğiz.” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 17:04
  1. mide
  2. bağırsak
  3. iğne
  4. kedi
  5. elazığ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evin bahçesinde patlama! 4 çocuk yaralandı
    1. Evin bahçesinde patlama! 4 çocuk..
    2. Bakan duyurdu: Konutta yeni kampanya..
    3. BDDK'dan bankaları 'rahatlatan'..
    4. İBB, 35 Bin üniversite adayına rehber..
    5. Ülke yine kana bulandı! Çok sayıda..
    6. Türkiye'den İtalya'ya taziye mesajı
    7. Skandal F-35 kararı sonrası Yunan..
    8. Sahtekar din sömürücüsünden 'kaynanaya..
    9. Ülke şokta! Dükkana bomba ile..
    10. Dolar güne nasıl başladı?
    11. Belediye başkanından örnek tasarruf:..
    12. Konutta son dakika kampanya!
    13. 200 milyon yıl öncesine ait olan yeni..
    14. Azerbaycan'da Türkiye'ye destek!
    15. FBI'dan dünyayı korkutan dolar..
    16. Çorum'da seyir halindeki araç alev aldı
    17. Amerika menşeli teknolojik ürünlere..
    18. Çin'den ABD'ye savunma bütçesi tepkisi!
    19. Ölmeyi yasaklayan fenomen muhtar..
    20. Gerçek ortaya çıktı! Bu hataya düşmeyin
    Katar'dan sonra bir ülkeden daha Türkiye'ye destek!
    Katar'dan sonra bir ülkeden daha Türkiye'ye destek!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?