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Korona Virüs

Kediden kediye koronavirüs bulaştı!

Bilim insanları tarafından yürütülen bir laboratuvar çalışması sonucu, kedilerin hiç semptom göstermeden diğer kedilere koronavirüs bulaştırabildiği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 05:32:00 -
Kediden kediye koronavirüs bulaştı!

ABD'deki Wisconsin Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu kedilerin hiçbir semptom göstermeden diğer kedilere koronavirüs bulaştırdığını tespit ettiklerini açıkladı.

New England Journal of Medicine'da yayımlanan araştırma kapsamında, yeni tip koronavirüs enfekte olmuş hastalardan virüs örneği alınıp üç kedinin enfekte edildiği ve daha sonra enfekte edilen üç kedi ile birlikte enfekte olmayan 3 farklı kedinin aynı eve konulduğu belirtildi.

Konu ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Peter Halfmann, yaptığı açıklamada evcil hayvanların öpülmemesi gerektiği ve temel hijyen kurallarına uyulması gerektiği konularında uyarılarda bulundu.

İnceledikleri 6 kedinin de hiçbir semptom göstermediğine dikkat çeken Halfmann, yaptığı açıklamada "Hiçbiri hapşırmadı, öksürmedi, hiç ateşleri çıkmadı. Bir evcil hayvan sahibi onlara baksa bir şeyi olduğunu anlamazdı bile." ifadelerini kullandı.

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