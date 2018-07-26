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Adnancıların 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah' demelerinin sırrı çözüldü!

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın "kedicik" olarak adlandırılan kadın müridleri tarafından sıkça kullanılan "Maşallah" ve "İnşallah" kelimeleri polis kayıtlarında yer aldı. Oktar'ın kediciklerinin yanlış yazdıkları 'İnşaAllah' ve ‘MaşaAllah' kelimelerinde ‘A' harfini büyük göstermeleri polis kayıtlarında ‘Örgüt dili' olarak ifade edildi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 08:30
Adnancıların 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah' demelerinin sırrı çözüldü!

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın kedicikleri tarafından sık sık duyulan "Maşallah" ve "İnşallah" kelimeleri polis kayıtlarında ilginç şekilde yer aldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Oktar'ın müritlerinin yanlış yazdıkları 'İnşaAllah' ve ‘MaşaAllah' kelimelerinde ‘A' harfini büyük yapmaları polis kayıtlarına ‘Örgüt dili' olarak girdi. Fazıl Say hakkında suç duyurusunda bulunarak 10 ay hapis cezasının almasına neden olan Ali Emre Bukağılı'yla bir adliye görevlisi arasında geçen ‘İnşaAllah' mesajı da kayıtlara alındı. Polisin hazırladığı fezlekeye göre, Ali Emre Bukağılı örgütün hukuk grubunda yer alıyor.

Adnan Oktar'ın A9 TV'de yayınlanan programında kedicikler sık sık "Maşallah" veya "İnşallah" diyordu. Zaman zaman Oktar'ın da kullandığı bu kelimeleri tüm müritleri sıkça kullanılmaya başlamıştı. Müritler sosyal medya sayfalarında bu kelimeleri yazarken A harfini büyük olarak ‘MaşaAllah' ve ‘İnşaAllah' şeklinde kullanıyorlardı.

"ÖRGÜT DİLİ' OLARAK KAYITLARA GEÇİLDİ

Polis, Oktar ve grubuna 8 ay boyunca yaptığı teknik takipte örgüt üyelerinin bir çoğunun birbirleri ya da başkaları ile mesajlaşmalarında bu kelimeleri yine aynı şekilde yazdığı belirlendi. Bu kişilerden biri de polisin fezlekesinde örgütün hukuk grubunda yer aldığı belirtilen Ali Emre Bukağılı'ydı. Kayıtlara geçen mesajlarda, Bukağılı ile adliye görevlisi S.T. arasında cep telefonu ile ‘İnşaAllah' kelimesinin geçtiği bir mesajlaşma oldu. Polis hazırladığı fezlekede, açık kaynaklarda kullanılan ‘MaşaAllah' ve ‘İnşaAllah' kelimelerinde yer alan ‘A' harfinin büyük yazılmasını bir ‘örgüt dili' olduğunu belirtti.

TALİMAT ADNAN OKTAR'DAN

Telefon mesajlarında ‘MaşaAllah' ve ‘İnşaAllah' şeklinde SMS atan şüphelilere ‘A' harfinin neden büyük yazıldığı soruldu. Birçok kişi, "Farkında değilim" veya "Cep telefonu otomatik yazdı" diye cevap verdi. Ancak daha önce Oktar grubunda yer alıp ayrılan müştekilerin verdiği ifadelerde "Maşallah ve inşaallah'daki ‘A' harfinin büyük yazılması Adnan Oktar'ın talimatıydı" dedikleri belirtildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 08:30
  1. Adnan Oktar
  2. maşallah
  3. inşallah
  4. kedicik

YORUM YAZ

  • harunharun7 dk önce
    Hadi len atıyon,her Müslüman RABBUL ALEMİNİN İSMİ ŞERİFLERİNİ YAZARKEN HÜRMET BABINDA büyük harf kullanır
  • adil kandiradil kandir13 dk önce
    Ne alaka bende oyle mesaj atiyorum yillardir bende adnancimi oldum Allah ozel isim ve de buyuk harf ile yazilir bildigim
  • Bayram Bayram 39 dk önce
    Iyice saçmaladınız artık ordaki a Allah olduğu için buyuk oyle olsa her a harfini buyuk yazarlardi
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