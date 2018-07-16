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Adnan Oktar'ın 'turnikeci' adamları da sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar ve suç örgütü mensuplarına yönelik düzenlediği operasyon kapsamındagözaltına alınan 36 kişi daha hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:26
Adnan Oktar'ın 'turnikeci' adamları da sağlık kontrolünden geçirildi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheli, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü otobüsleriyle öğlen saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Plastik kelepçeyle otobüsten indirilen şüpheliler, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. 

Sol bacağından geçirdiği ameliyat sonrası gözaltına alındığı öğrenilen bir şüpheli, polis yardımıyla otobüse bindirildi. 

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan caddesindeki yerleşkesine götürüldü.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:26
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